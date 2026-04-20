排碳大戶5月首度繳碳費 環境部估總金額約45億

碳費制度去年上路，今年5月是排碳大戶首次繳交碳費。環境部估算，第1年度碳費收入約新台幣45億元，暫訂其中40.5億元將支應補助減碳技術及地方溫室氣體減量、氣候調適等用途。

根據「碳費收費辦法」，溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的電力、燃氣供應業及製造業，今年5月底前應依去年全年排碳量繳交碳費，碳費去年上路開徵，今年是第1年繳交碳費。

根據辦法，碳費一般費率為每噸碳300元，環境部提供優惠方案，若業者提出自主減量計畫，並獲環境部審核通過，碳費可適用優惠費率A（每噸碳50元）或優惠費率B（每噸碳100元）。

根據統計，共430廠提出自主減量計畫申請，審查通過403廠，其中適用優惠費率A計64廠、優惠費率B為339廠，另外有27廠撤案或駁回。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀告訴中央社記者，自主減量計畫中，對於有鍋爐的鋼鐵廠，若要達到指定減量目標，通常需將燃煤鍋爐改為天然氣或生質燃料；除了燃料轉換，也有投入製程改善與能源效率提升，如動力設備改善、冰水機更換等。

蔡玲儀指出，目前依總排碳量、自主減量計畫申請情形，以對應的優惠費率進行估算，本年度碳費收入約45億元，而暫訂支出約40.5億元。

蔡玲儀說明，碳費用途主要包含5大方向，如環境部氣候變遷署業務推動；補助減碳技術及地方溫室氣體減量；氣候變遷調適協調、研擬及推動事項；執行公正轉型相關工作；最後是辦理淨零轉型貸款利息補貼、信用保證或其他有關事項；後續會擬訂碳費補助辦法。

環境部補充，因應中東情勢國際燃料上漲，若事業單位配合行政院執行穩定物價，可在5月底前申請碳費展延與分期繳納；目前碳費制度已有具體減碳成效，不會貿然提高費率。