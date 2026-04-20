許舒博駁斥施壓論 提2建議籲中國對台農產採購不分藍綠

中共中央台辦發布10項對台措施，外傳中國施壓台灣產業表態。商總理事長許舒博今天駁斥，並未接獲中國壓力，「產業有發聲的自由，不是誰施壓就能控制」。他並提出2點呼籲，盼中國不應政治因素貿然中止已宣布的開放措施，且對台灣農漁產品採購，不分藍綠執政縣市；另也希望台灣方面，應以產業利益出發。

全國商業總會理事長許舒博今天率旅行、旅館、食品、糕餅、蔬果、遊覽車等產業公協會舉辦記者會，不過日前媒體報導這場記者會舉行動機，源於商總與7大公協會受到北京施壓。

許舒博強調，政府不應以「扣帽子」的方式來打壓產業的聲音，他身為理事長責無旁貸要讓產業發聲，不可能受到中國或台灣方任何壓力，也沒有接到中國的施壓電話，「產業有發聲的自由，不是誰施壓就能控制」。

許舒博強調，產業提出的是良性建議，商總代表各產業公會的生存與發展立場發聲，並無意與政府對立，但政府也不應以任何方式阻擾產業表達意見，台灣是一個民主社會，「我們也是有選票的」，用莫須有的罪名對待產業，選票恐會流失。

他並提出2點呼籲，首先，呼籲中國方面，不應該以政治因素就貿然中止已宣布的開放措施，對台措施應該朝制度化運作，尤其在觀光、食品與農產品採購，「不論是藍綠執政縣市，尤其屏東、台南與高雄，農產品應該照樣買」，不要有差別待遇，應一視同仁，才能讓台灣民眾務實看待兩岸關係。

第二，呼籲台灣政府及在野黨應以產業發展為優先，對人民有利的該開放就開放，不要站在產業及人民的對立面，讓政策以整體利益為依歸。

觀光旅館公會理事長蕭景田表示，中方提出10項措施對旅宿業而言是機會，政府應正視相關發展，避免政策期待落空，若兩岸人流與觀光交流擴大，入境旅客增加，將有助帶動整體產業營收成長。

旅行公會總會理事長吳盈良也說，旅行業從業人員數十萬人，疫情過後各地航班多已恢復，唯獨兩岸直航航班復甦明顯落後，導致往返中國經商與旅遊成本增加，因此建議在兼顧國安前提下，應逐步增加直航航班，讓旅遊市場更均衡發展，不僅仰賴歐美、日韓與東南亞旅客，也應吸引各地旅客來台，讓所有業者雨露均霑。

遊覽車客運業品質保障協會理事長鄭春綢指出，從105年約1萬7400台遊覽車、927家車行業者，減少至目前約1375台、888家，顯示產業經營困境嚴峻，駕駛人力也持續流失，因此若開放陸客來台，對於產業會相當有幫助。

台灣區蔬果輸出業同業公會榮譽理事長吳清綠指出，蔬果產品保存不易，通路拓展尤為關鍵，業者期待中國對台措施能帶來更多銷售機會，希望可以在互惠互利的情況下，中國明確制定藥檢、檢疫規範，確保台灣農產品順利輸出。