快訊

監院重啟林智堅學倫案調查 蘇宏達：願受挑戰但勿藉議題攻擊台大

撿到「泥巴醜貓」清洗5小時現出真面目 所有人驚呼撿到寶

聽新聞
0:00 / 0:00

許舒博駁斥施壓論 提2建議籲中國對台農產採購不分藍綠

中央社／ 台北20日電
大陸國台辦日前宣布「10項惠台措施」，針對陸方對台灣工商產業界釋出善意，商總今天舉行記者會，商總理事長許舒博（中）率各產業代表，呼籲兩岸政府應加速溝通配套，並提出建議與主張。記者許正宏／攝影
大陸國台辦日前宣布「10項惠台措施」，針對陸方對台灣工商產業界釋出善意，商總今天舉行記者會，商總理事長許舒博（中）率各產業代表，呼籲兩岸政府應加速溝通配套，並提出建議與主張。記者許正宏／攝影

中共中央台辦發布10項對台措施，外傳中國施壓台灣產業表態。商總理事長許舒博今天駁斥，並未接獲中國壓力，「產業有發聲的自由，不是誰施壓就能控制」。他並提出2點呼籲，盼中國不應政治因素貿然中止已宣布的開放措施，且對台灣農漁產品採購，不分藍綠執政縣市；另也希望台灣方面，應以產業利益出發。

全國商業總會理事長許舒博今天率旅行、旅館、食品、糕餅、蔬果、遊覽車等產業公協會舉辦記者會，不過日前媒體報導這場記者會舉行動機，源於商總與7大公協會受到北京施壓。

許舒博強調，政府不應以「扣帽子」的方式來打壓產業的聲音，他身為理事長責無旁貸要讓產業發聲，不可能受到中國或台灣方任何壓力，也沒有接到中國的施壓電話，「產業有發聲的自由，不是誰施壓就能控制」。

許舒博強調，產業提出的是良性建議，商總代表各產業公會的生存與發展立場發聲，並無意與政府對立，但政府也不應以任何方式阻擾產業表達意見，台灣是一個民主社會，「我們也是有選票的」，用莫須有的罪名對待產業，選票恐會流失。

他並提出2點呼籲，首先，呼籲中國方面，不應該以政治因素就貿然中止已宣布的開放措施，對台措施應該朝制度化運作，尤其在觀光、食品與農產品採購，「不論是藍綠執政縣市，尤其屏東、台南與高雄，農產品應該照樣買」，不要有差別待遇，應一視同仁，才能讓台灣民眾務實看待兩岸關係。

第二，呼籲台灣政府及在野黨應以產業發展為優先，對人民有利的該開放就開放，不要站在產業及人民的對立面，讓政策以整體利益為依歸。

觀光旅館公會理事長蕭景田表示，中方提出10項措施對旅宿業而言是機會，政府應正視相關發展，避免政策期待落空，若兩岸人流與觀光交流擴大，入境旅客增加，將有助帶動整體產業營收成長。

旅行公會總會理事長吳盈良也說，旅行業從業人員數十萬人，疫情過後各地航班多已恢復，唯獨兩岸直航航班復甦明顯落後，導致往返中國經商與旅遊成本增加，因此建議在兼顧國安前提下，應逐步增加直航航班，讓旅遊市場更均衡發展，不僅仰賴歐美、日韓與東南亞旅客，也應吸引各地旅客來台，讓所有業者雨露均霑。

遊覽車客運業品質保障協會理事長鄭春綢指出，從105年約1萬7400台遊覽車、927家車行業者，減少至目前約1375台、888家，顯示產業經營困境嚴峻，駕駛人力也持續流失，因此若開放陸客來台，對於產業會相當有幫助。

台灣區蔬果輸出業同業公會榮譽理事長吳清綠指出，蔬果產品保存不易，通路拓展尤為關鍵，業者期待中國對台措施能帶來更多銷售機會，希望可以在互惠互利的情況下，中國明確制定藥檢、檢疫規範，確保台灣農產品順利輸出。

許舒博 大陸惠台措施

延伸閱讀

籲政府接受惠台措施 許舒博警告：不要站在產業與人民對立面

勿扣紅帽！旅遊業憂賴政府「以政逼商」

商總惠台措施記者會「以商逼政」？ 業者：扣帽子抹紅才是「以政逼商」

工商團體擬開記者會談陸10大措施 陸委會喊話：勿淪政治操作工具

相關新聞

商總許舒博率九業者代表籲政府：兩岸加速溝通開放 落地才是真惠台

中國大陸國台辦4月12日宣布「10項惠台措施」，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、中小微企業等產業議題。全國商業總會理事長許舒博20日率旅行、旅館、食品、糕餅、遊覽車、蔬果輸出等九位產業代表，向政府提出六大建議。許舒博並在記者會中多次強調「並未接受大陸施壓」，反而是接到政府多方施壓。

民眾看淡成長卻更憂通膨 國泰金調查：經濟信心出現落差

國泰金控今（20）日公布2026年4月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對未來經濟成長的樂觀程度明顯低於官方預估，對通膨的擔憂則高於政府評估，呈現「低成長預期、高通膨憂慮」的落差現象，反映整體經濟信心已有轉趨保守跡象。

許舒博駁斥施壓論 提2建議籲中國對台農產採購不分藍綠

中共中央台辦發布10項對台措施，外傳中國施壓台灣產業表態。商總理事長許舒博今天駁斥，並未接獲中國壓力，「產業有發聲的自由...

北市府耗水費爭議 水利署：翡翠水庫水位高 參與發電有助國家能源調度

台北市翡翠水庫管理局指稱「依水利署規範向台電收取耗水費」一事，經濟部水利署表示，依《水利法》第84條之1規定，經濟部對水力發電用水並未徵收耗水費。

民眾對未來6個月房價看漲比例轉弱 僅9%的人預期漲幅超過10%

國泰金今天發布4月國民經濟信心調查，調查顯示，44%民眾預期未來6個月居住地住宅的房價漲幅超過3%，35%預期在正負3%...

4月國民經濟信心調查結果：景氣展望和消費意願下滑 股市樂觀情緒轉弱

國泰金控發布2026年4月國民經濟信心調查顯示，景氣展望和消費意願下滑，股市樂觀情緒轉弱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。