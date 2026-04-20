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商總：政府應主動接球 否認中方施壓

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
商總20日與多個產業公會召開記者會，呼籲政府響應中方的惠台措施。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
商總20日與多個產業公會召開記者會，呼籲政府響應中方的惠台措施。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「面對中國在直航、觀光、食品與農產等惠台政策，政府應該主動接球！」商總理事長許舒博20日與各產業代表召開記者會，呼籲政府以產業為優先，不該阻擋陸方惠台政策，但也同時呼籲陸方，不要因為政治因素讓措施時有時停。針對近日外界傳言商總遭中方施壓，許舒博嚴正否認，並表示之前台美貿易協定向來都以產業優先。

代表產業界發聲

商總20日與旅館、糕餅、食品、遊覽車與蔬果輸出等7個公協會代表召開記者會，理事長許舒博表示，他們並未接到中方的電話，反而接到台灣政府的電話，但商總等產業公會是代表產業的生存與發展，沒有要與政府作對，但該講的話就要講，希望媒體不要用扣帽子的方式打壓產業的聲音。

「如果有直航，誰還想要轉機？」許舒博說，他近日前往中國，要在香港轉機，而轉機時間僅有1個小時，許多赴陸台灣旅客都在罵，畢竟花費更多的時間與金錢。觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田也說，政府不要不回應中國的惠台措施，否則讓民眾期待落空，還打擊產業，觀光應該擴大交流。

陸方莫再政治考量

「經貿開放應該不分藍綠！」許舒博呼籲陸方，不要因為政治因素貿然中止，維持兩岸經貿長期穩定，綠營執政縣市（如台南、高雄）的農產品也應該都要買，讓台灣民眾可以理性務實看待兩岸經貿往來，而朝野應該以產業發展為優先，對老百姓好的就應該開放，否則受傷的是普通老百姓。

旅行商業同業公會全國聯合會理事長吳盈良強調，兩岸直航在政府管控範圍下應該要增加，旅遊業很簡單，不只東南亞、歐美與日韓，只要有來台觀光就需要，如今陸方已經循旅遊小兩會的方式與我接洽，台灣有4千多家旅行業，大家都要過生活，「所有市場都需要」。

增加直航可降票價

商總觀光委員會副主委李奇嶽也說，台灣赴中旅行323萬、中方統計台灣旅客489萬，其中有166萬人是透過港澳轉機入境，北京直飛只要3小時，轉機要7小時，且因為載客率82%，票價也居高不下，政府應該讓民眾有更多航線的選擇，以降低旅行相關的時間與金錢成本。

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許舒博

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