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北市府耗水費爭議 水利署：翡翠水庫水位高 參與發電有助國家能源調度

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
翡翠水庫「發電進水口」。圖／台北市翡管局提供
翡翠水庫「發電進水口」。圖／台北市翡管局提供

台北市翡翠水庫管理局指稱「依水利署規範向台電收取耗水費」一事，經濟部水利署表示，依《水利法》第84條之1規定，經濟部對水力發電用水並未徵收耗水費。

水利署說明，翡翠水庫目前蓄水率為91.6%，已高於運用要點所訂上限水位，在此情況下配合發電，有助於整體能源調度。

水利署表示，水力發電係利用水位高低落差所產生之能量轉換為電力，於發電過程中並未消耗或減損水量，發電後的水仍可於下游供應其他用水需求，並非屬於耗水行為。因此，對於水權登記用途為水力發電者，依《水利法》第84條之1規定，經濟部對水力發電用水並未徵收耗水費。

水利署進一步指出，依《水利法》第84條之1規定，耗水費之徵收機關為中央主管機關經濟部，地方政府並非該法條之法定徵收機關，相關權責應予釐清。

針對台北市翡翠水庫管理局如有意向台電公司協商收取相關費用，水利署表示，若屬「發電補償費」或「發電費率」性質，應由雙方依協議機制辦理，不宜援引《水利法》第84條之1作為相關依據，以免造成社會大眾誤解。

另就水庫營運現況，水利署說明，翡翠水庫目前蓄水率為91.6%，已高於運用要點所訂上限水位，在此情況下配合發電，有助於整體能源調度。

水利署強調，將持續秉持依法行政原則，妥善管理水資源，確保供水穩定與公共利益。

台電 翡翠水庫

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