地緣衝突升溫、關稅警報未解 國發會示警全球經濟風險

地緣政治與貿易壁壘正成為阻礙成長的兩大絆腳石。國發會指出，隨美伊軍事衝突規模擴大，加上美國政府啟動全球關稅措施，已顯著推升通膨壓力，恐加劇全球供應鏈布局的不確定性。

國發會分析，當前首要風險來自地緣政治引發的連鎖反應。美伊衝突若戰線延長，勢必推升原油及大宗商品價格，加劇全球通膨壓力。此外，北約內部因格陵蘭爭議引發資源角力與裂痕，加上美中關稅戰休兵仍存變數，皆為全球供應鏈的布局增添不穩定因素。

在貿易政策方面，美國關稅動向再度引發市場震盪。美國最高法院於2月20日判定川普政府原依據《國際緊急經濟權力法》徵收的關稅違憲，隨後川普於2月24日迅速轉向，宣布改依Section 122徵收10%全球關稅，並接續宣稱將稅率提高至15%。

國發會指出，川普政府已表示將加速啟動232條款及301條款等調查。一旦主要經濟體採取報復行動因應，貿易壁壘的堆疊將抑制全球貿易流動，進而衝擊全球經濟表現。

針對金融市場，國發會觀察到風險正在累積。由於美國通膨壓力持續超出預期，結合地緣政治衝突升溫帶來的通膨風險，恐讓美國聯準會（Fed）被迫延後降息時程。

值得注意的是，目前全球股市高度集中於大型科技類股。國發會強調，若企業資本支出放緩，或是AI應用端的變現能力不如預期，恐觸發資產價格修正。一旦市場恐慌情緒蔓延，將可能對金融體系造成系統性風險，須密切追蹤後續情勢發展。