商總許舒博率九業者代表籲政府：兩岸加速溝通開放 落地才是真惠台

中國大陸國台辦4月12日宣布「10項惠台措施」，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、中小微企業等產業議題。全國商業總會理事長許舒博20日率旅行、旅館、食品、糕餅、遊覽車、蔬果輸出等九位產業代表，向政府提出六大建議。許舒博並在記者會中多次強調「並未接受大陸施壓」，反而是接到政府多方施壓。

許舒博也向兩岸政府提出呼籲，針對大陸方面，在陸方宣布對台灣開放的項目措施後，不要因政治因素貿然終止，一旦開放，應該盡量朝向制度化、常態化，以維持兩岸经貿交流的長期稳定。他也指出，兩岸之間無論是觀光旅遊、食品、農漁產品、中小企業市場拓銷優惠等，不管是藍綠執政縣市，都應該要一視同仁，不要差別待遇，免得被政治解讀。

對於在野黨及政府，商總也呼籲，只要對老百姓有利的，在野黨及政府不應該受政黨或非經濟因以產業發展優先、人民福祉為本，只要對產業有利的、對人民開就開、該放就放，要以產業及人民利益為主，不要站在產業

的對立面，讓相關政策以整體利益作為依歸。

商總並提出以下六點建議：

第一，關於全面恢復兩岸空中客運直航正常化：此措施明顯有利於兩岸人員及商務交流，不僅可直接降低往來的中轉成本，同時將促進兩岸旅遊回歸常軌。商總呼籲，不僅陸方所提烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市有利於國人旅遊需求，兩岸當局應朝更多點（城市）航班開放的方向推進。目前陸方已透過既有的「小兩會」機制向我方正式發函，這是打破兩岸直航僵局的第一步，也是兩岸交通運輸的破冰，產業界希望政府把握契機，慎重看待。

第二，關於推動恢復自由行方面：本次陸方以上海市及福建省為試點，商總呼籲我方應「正面接球」，趁勢吸引陸客來台，除展現台灣人文景色，直接促進觀光旅宿業外，更將帶動遊覽車等交通運輸業、糕餅伴手禮等產業同步成長，實為多贏。本會建議將陸方所提措施視為兩岸觀光重啟之關鍵突破，並期盼未來大陸其他省市比照辦理，開放來台自由行，團客方面也應盡速解凍，逐步回復疫情前的兩岸旅遊榮景，以利帶動觀光旅宿業者蓬勃發展，進而呼應「觀光立國」總體目標。

第三，關於台灣農漁產品輸入大陸市場方面：面對國際局勢不確定性攀升，我農漁產品、生鮮食品加工出口業者急需開拓多元市場，商總支持「符合檢驗檢疫標準」相關農漁產品參與大陸各類銷售管道，除了維繫台灣廣大農漁民的生計外，進而總體提升台灣農漁產品品牌及產業外銷競爭力。此外，如我遠洋漁船及漁獲，台灣遠洋漁船自2012年起可以在大陸一些港口停靠、卸貨，但近年可能因雙方交流不足、欠缺制度化溝通管道，陸方2021年開始要求我漁船註冊，許多遠洋漁船多次遭遇行政審查或檢疫方面的困難。因此，我遠洋漁船如可恢復在大陸卸貨、銷售，而不必回台灣再出口，可提高漁獲鮮度，降低運銷成本。針對本次陸方措施，商總樂觀其成，希望陸方提出相關配套措施，以利兩岸漁業相關產業發展。

第四，關於食品業相關優惠：過去兩岸在食品交流頻繁，亦曾討論輸入規範與互惠措施，但因為政治因素使交流中斷。本次陸方優惠措施，有助於台灣食品業者重返甚至積極參與大陸市場，食品業存在效期問題，再加上面對大陸本地食品業者的高度競爭，商總希望陸方於註冊及產品輸入相關法規能實質鬆綁，兩岸盡速建立便利、迅速的檢疫及行政機制，並期盼陸方在合理範圍內，於稅務方面提供部分優惠，以擴大本次優惠措施之政策成效。

第五，本次陸方「10項惠台措施」，其中如兩岸直航、農漁業及食品業鬆綁准入措施、便利台灣漁船漁獲上岸、開放旅客自由行等，都是過去曾經執行過，後來取消的作為。對於陸方，商總期盼，宣布開放之項目措施不要因政治因素貿然中止，一旦開放，就應該盡量朝向制度化、常態化，以利維持兩岸經貿交流的長期穩定，例如：兩岸直航為便民措施，應全面開放組團來台，以促進兩岸觀光交流。另，無論是藍綠執政縣市，都應一視同仁，不要差別待遇，以免政治解讀。以公平一致性為原則，才能夠讓相關措施真正發揮效果，也才能夠讓多數台灣民眾更為理性務實看待兩岸經貿關係。

第六，本次陸方措施已涵蓋觀光旅宿、農漁產品、兩岸直航等關鍵面向，面對全球經濟不確定性加劇，我方應務實面對。對於在野黨及政府，商總呼籲，只要對老百姓有利的，在野黨及政府不應受政黨或非經濟因素影響，應以產業發展優先、人民福祉為本，只要對產業有利的、對人民有利的，該開就開、該放就放，例如開放大陸團客來台，可直接促進觀光產業發展。要以產業及人民利益為主，不要站在產業及人民的對立面，讓相關政策以整體利益作為依歸。