民眾看淡成長卻更憂通膨 國泰金調查：經濟信心出現落差

國泰金控今（20）日公布2026年4月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對未來經濟成長的樂觀程度明顯低於官方預估，對通膨的擔憂則高於政府評估，呈現「低成長預期、高通膨憂慮」的落差現象，反映整體經濟信心已有轉趨保守跡象。

調查指出，主計總處今年1月預估2026年台灣經濟成長率為7.71%，但民眾平均預期僅6.38%，且僅有37%的受訪者認為成長率可達7%以上，顯示多數民眾對經濟前景抱持相對審慎態度。相較之下，在通膨預期方面，主計總處預估全年通膨率為1.68%，但民眾平均預期達2.27%，且有高達60%的民眾認為通膨將超過2%，顯示民間對物價上漲壓力的感受明顯高於官方評估。

從信心指標來看，景氣現況樂觀指數下降至-32.2，景氣展望樂觀指數亦下滑至-26.5，雙雙轉弱；同時，大額消費意願指數降至3.7，耐久財消費意願更跌至-16.3，顯示消費動能同步降溫。此外，股市樂觀指數降至17.2，風險偏好指數亦轉弱至23.1，反映投資氣氛趨於保守。

至於房市部分，調查顯示仍有44%的民眾認為未來半年房價將上漲超過3%，但看漲幅度擴大的比例已較過去收斂，同時預期房價下跌的比例升至20%，顯示房市預期由過熱逐步轉向降溫。整體而言，在通膨壓力與外部不確定性影響下，民眾對經濟前景的信心已出現轉折訊號。