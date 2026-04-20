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林佳龍接待外交關係協會訪團 盼深化台美菲供應鏈與產業合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍表示17日在外交部接待由美國外交關係協會（Council on Foreign Relations, CFR）研究員石可為（David Sacks）率領的訪問團，與二十多位兼具實務經驗與專業素養的專家深入交流。他向訪團說明外交部推動的「總合外交」政策，並誠摯聽取專家們的觀察與建議。

林佳龍表示，來自美國的外交關係協會享譽國際、深具政策影響力的重要智庫，而其發行的《外交事務》（Foreign Affairs）雙月刊，更是全球外交官與國際事務學界的必讀刊物。林佳龍說，他自己也是忠實讀者，日前並以〈The Free World Needs Taiwan〉為題投書《外交事務》，闡述台灣在民主價值、印太安全及全球經濟體系中的關鍵角色。

林佳龍表示，與訪團討論內容涵蓋兩岸關係、台美與台日互動，並延伸至總合外交、加值外交、能源議題、族群認同，以及台灣與中東歐國家的合作等面向，議題多元、交流深入，展現訪團對台灣的高度興趣與深刻理解。

林佳龍指出，自就任外交部長以來，他特別重視經濟外交。今年初台灣與美國簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，並設定七項重點合作方向；同時積極推動「台菲經濟走廊」，連結美日菲「呂宋經濟走廊」，共同打造更具韌性的供應鏈。

林佳龍並提到，美國與菲律賓近日宣布將合作建立占地4,000英畝的「經濟安全區」（Economic Security Zone），以強化供應鏈安全與產業布局。他認為，美國擁有世界領先的科技實力，台灣具備完整製造業體系，而菲律賓擁有充沛土地與優質勞動力，若能整合三方優勢，將有助強化全球民主供應鏈韌性，並進一步促進區域和平與繁榮。

林佳龍最後感謝訪團成員專程來台進行第一手交流與觀察，並期待訪團收穫滿滿、未來持續深化對話與合作。

林佳龍

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