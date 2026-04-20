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民眾對未來6個月房價看漲比例轉弱 僅9%的人預期漲幅超過10%

中央社／ 台北20日電
國泰金今天發布4月國民經濟信心調查。聯合報系資料照／記者許正宏攝影 楊俶儻
國泰金今天發布4月國民經濟信心調查。聯合報系資料照／記者許正宏攝影 楊俶儻

國泰金今天發布4月國民經濟信心調查，調查顯示，44%民眾預期未來6個月居住地住宅的房價漲幅超過3%，35%預期在正負3%內，20%認為房價下跌超過3%。整體而言，民眾對未來6個月房價看漲比例在過去1年已有轉弱跡象。

國泰金今天發布4月國民經濟信心調查結果，時事題部分詢問民眾對居住地住宅價格變化的調查。

首先，對於過去6個月居住地住宅價格變化，調查顯示，44%民眾過去6個月居住地房價漲幅逾3%，38%認為房價持平在正負3%內，僅18%認為房價下跌超過3%。

至於未來6個月居住地住宅價格變動，調查指出，44%民眾預期未來6個月居住地房價漲幅超過3%，其中9%預期漲幅超過10%，35%預期房價持平在正負3%內，20%認為未來半年房價下跌逾3%。整體而言，民眾對未來6個月房價的看漲比例在過去1年已有轉弱跡象。

國發會最新公布的2月景氣對策信號續呈紅燈，反映景氣仍呈穩健成長。不過，受到美伊戰爭持續超過1個月影響，國泰金調查顯示，景氣現況樂觀指數、展望樂觀指數皆下滑，大額消費意願指數、耐久財消費意願指數都呈下降。

美伊戰爭持續超過1個月，油價續處高檔，帶動通膨走升擔憂，市場情緒轉趨謹慎，3月台股震盪走跌。調查顯示，民眾對台股的樂觀指數降至17.2，風險偏好指數轉弱至23.1。

至於總體經濟面，主計總處2月13日預估台灣2026年經濟成長率7.71%，通貨膨脹率1.68%。調查顯示，僅37%民眾預期2026年經濟成長率高於7%，60%民眾預期通膨高於2%。相較於主計總處，民眾對今年經濟成長預估略偏保守，對通膨預期依舊較高。

國泰金4月國民經濟信心調查於4月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並回收共1萬3242份有效填答問卷。

國泰金 房價

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