4月國民經濟信心調查結果：景氣展望和消費意願下滑 股市樂觀情緒轉弱

國泰金控發布2026年4月國民經濟信心調查顯示，景氣展望和消費意願下滑，股市樂觀情緒轉弱。

民眾景氣展望樂觀指數與消費意願下降：國發會最新公布的2月景氣對策信號續呈紅燈，領先及同時指標持續上升，反映景氣仍呈穩健成長。不過，受到美伊戰爭持續超過一個月影響，本月調查顯示，景氣現況樂觀指數降至-32.2，展望樂觀指數下滑至-26.5。大額消費意願指數降至3.7，耐久財消費意願指數下跌至-16.3。

37%民眾預期2026年經濟成長率高於7%，60%民眾預期通膨高於2%：主計總處於2026年2月13日預估台灣2026年經濟成長率7.71%，通貨膨脹率1.68%。本月調查結果顯示，民眾對於2026年經濟成長率的平均預期值為6.38%，僅有37%的民眾認為2026年經濟成長率會高於7%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.27%，且有60%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

股市樂觀情緒及風險偏好指數轉弱：美伊戰爭持續超過一個月，造成油價續處高檔，帶動通膨走升擔憂，市場情緒轉趨謹慎，國際股市下跌，3月台股震盪走跌。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數降至17.2，風險偏好指數轉弱至23.1。

針對房價看法，調查於2026年4月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共13,242份有效填答問卷。

民眾對於居住地住宅價格變化的調查

針對過去六個月居住地住宅的價格變化，這次調查結果顯示：44%的民眾認為過去六個月居住地住宅的房價漲幅超過3%，38%民眾則認為房價持平在正負3%內，僅18%民眾覺得過去半年居住地住宅價格下跌超過3%。

針對未來六個月居住地住宅的價格變化，本月的調查結果顯示44%的民眾預期未來六個月居住地住宅的房價漲幅超過3%，其中僅有9%民眾預期漲幅超過10%，35%民眾預期房價持平在正負3%內，而有20%的民眾則認為未來半年居住地住宅價格下跌超過3%。整體而言，民眾對於未來六個月房價的看漲比例在過去一年已有轉弱跡象。