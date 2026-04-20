觀察站／借錢買股 難辨投資或投機

今年以來台股在ＡＩ帶動下，熱度可說是前所未見，但隱憂也漸漸出現，愈來愈多人不是只用手上的錢，而開始到處開槓桿借錢進場，市場投資與投機的界線也逐漸模糊。

這一波最關鍵的變化，可以說是籌資管道的變化。過去投資人要加碼，多半透過融資，如今情況已完全不同。房貸可以增貸、股票與ＥＴＦ可以質押，甚至連股票都不用賣，拿去當財力證明就能向銀行借錢，再把資金投入股市。借錢的管道愈來愈多，門檻愈來愈低。

這代表的不只是投資方式改變，而是負債正在被放大。不少投資人同時背負房貸、信用貸款與質押借款，「資產在上漲，負債也在同步增加」，只是這些槓桿分散在不同體系之中，不容易被即時看見。

這樣的結構，在上漲時幾乎沒問題。借來的資金推升報酬，市場愈漲愈快，看起來一切正常；但一旦反轉，情況會完全不同。股票價格下跌，資產縮水，但貸款與利息仍在，投資人面對的將不只是虧損，而是現金流與還款壓力同時出現。

更關鍵的是，這些槓桿的反應速度不同。股票質押可能因維持率壓力被迫賣出，信用貸款則沒有即時機制，看似安全，實際上只是延後風險。

而政府為維持股市榮景的政績，政策也加劇此一風潮，包括證券交易所得免稅、當沖降稅措施一再延長、金管會還要推動ＴＩＳＡ給予租稅優惠，資本市場被不斷強調活絡，讓不少投資人抱持「借錢沒關係，我就賺這一波」的心態投入，政府也樂於看見成交量放大、參與人數增加。

從制度面來看，這些金融工具並沒有問題，銀行與券商提供資金也在規範之內。但當政策長期引導資金進場，市場氛圍轉向積極，加上借貸管道全面開放，最終形成的已不只是活絡市場，而是槓桿結構的累積。

也因此，無論是金管會或央行，若仍只觀察融資餘額，可能低估實際風險。房貸結構、質押規模與各類貸款成長，某種程度才更接近市場槓桿的真實狀況。

台股這一波上漲搭上ＡＩ熱潮，不能否認是「有基之彈」。然而，如果政府只看到台股指數頻創新高，卻忽視背後用槓桿堆出來的炒作熱度，一旦情勢逆轉，不僅必須收拾殘局，也難辭其咎。