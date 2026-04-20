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三路資金進場…台股頻創新高 隱形槓桿潛藏風險

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
ＡＩ熱潮帶動台股價量齊揚，卻也出現「隱形槓桿」的風險，學者提醒一旦市場大幅震盪，不只投資人受傷，也可能影響金融體系穩定。圖／聯合報系資料照片
ＡＩ熱潮帶動台股價量齊揚，卻也出現「隱形槓桿」的風險，學者提醒一旦市場大幅震盪，不只投資人受傷，也可能影響金融體系穩定。圖／聯合報系資料照片

台股加權指數持續創高，市場「加槓桿」升溫。資深券商人士表示，過去判斷市場熱度，多以融資券餘額為主要指標，但本波台股行情，資金來源快速擴散，投資人透過質押信貸甚至房貸等方式借錢進場，槓桿操作策略明顯不同，市場出現難以從單一數據掌握的「隱形槓桿」。

前四月日均成交量倍增

證交所統計，今年前四月上市櫃日均成交量為一兆○一八六億元，相較去年全年的五三○九億元及前年的五二五二億元相比，足足增加近一倍，顯見台股熱度爆棚。

政大金融系教授殷乃平表示，近年台灣超額儲蓄偏高，銀行體系資金充沛，在資金去化壓力下，金融機構自然會鼓勵借貸資金流向股市。

殷乃平分析，一旦股市大幅震盪，投資人若無法如期償還貸款，壓力將從個人擴散至金融機構，不只是投資人受傷，連帶也可能影響金融體系穩定。

金管會日前宣布，將投資等級外國債券納入券商不限用途借貸擔保品，最高可貸六成。市場統計，目前國人透過複委託持有外國債券規模約三八八一億元，未來可望釋出近千億元資金動能。券商表示，「市場又多開了一條資金來源」。

「現在不是有沒有融資的問題，而是有多少方式可以借錢進場。」券商人士說，從銀行貸款、質押到各類信用貸款工具，低利環境下，加上房市被「關禁閉」。銀行需要業務、投資人也需要資金，「雙方一拍即合」，也讓取得門檻降低，投資人更容易放大部位，形成一波槓桿進場潮。

例如近期一家銀行推出信貸方案，主打以股票庫存作為財力證明，利率最低僅百分之二點二，標榜最快十五分鐘即可核貸。銀行主管指出，「不少客戶用途都很明確，就是要進場投資」，甚至希望貸款愈快撥款愈好。

以股票借錢再去買股票

不過，銀行主管也說，這類操作本質上仍屬槓桿，只是形式從傳統融資進一步延伸。「以前是借錢買股票，現在是拿股票去借錢再買股票」。

除了銀行信貸外，股票與ＥＴＦ（指數股票型基金）質押借款近年也快速成長。金管會統計，目前券商不限用途借貸規模逾四千四百億元，其中股票占六成八，ＥＴＦ占三成。券商主管表示，ＥＴＦ因流動性高、價格透明且波動相對較低，逐漸成為投資人常用的抵押工具，加上資金可隨借隨還、撥款速度快，使其成為短線加碼的重要管道。

券商主管指出，在多頭行情下，這類操作能放大報酬，但一旦市場反轉，維持率壓力將引發補繳甚至強制賣出，進一步放大市場波動。

另一方面，銀行房貸主管表示，近期房屋增貸與理財型房貸需求明顯增加，「主管機關要求不得炒房，但是現在增貸的都是投入股市」。聯徵中心統計，截至今年初，同時背負房貸與其他貸款的「雙貸族」已達四十一點七萬人，平均負債約七五七萬元，其中不少是屬槓桿操作的投資人。

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