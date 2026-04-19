快訊

瓦拉米步道70歲婦人失聯9天 今尋獲遺體疑失足墜谷

UBA／延長賽退衛冕軍文化 世新驚奇奪隊史第6冠

水利署稱水力發電未徵耗水費 翡翠水庫：多次支援台電「耗水入海」遭監院糾正

聽新聞
0:00 / 0:00

水利署稱水力發電未徵耗水費 翡翠水庫：多次支援台電「耗水入海」遭監院糾正

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
翡翠水庫「發電進水口」。圖／台北市翡管局提供
翡翠水庫「發電進水口」。圖／台北市翡管局提供

台北翡翠水庫發電收益爭議延燒，針對耗水費一事，經濟部水利署今說，水力發電非屬耗水行為，依水利法並未徵收耗水費。台北翡翠水庫管理局今則拿出監察院113年的糾正文，表示翡翠水庫多次支援台電救急「耗水入海」，被監察院糾正，翡管局七度函請台電正視監察院「收購費率偏低」意見。

翡管局表示，針對翡翠水庫支援台電緊急水力發電所涉及之水資源利用及補償，翡管局已七度正式函請台電公司正視監察院查核意見，並多次邀請台電進行議約，惟迄今仍未獲具體回應。根據監察院113年糾正案，指出品質良好的翡翠水源若專為發電而放水，發電後即流向大海，仍有檢討空間。

對於外界稱「發電後的水仍可供下游其他用水需求」，翡管局說，翡翠水庫下游攔河堰本質上並非水庫，平時即維持高水位運作，並無足夠庫容可蓄存額外因發電所釋出的水量，因此大量放流之水多直接排入河川，最終流向大海，難以有效再利用。

至於「地方政府無權徵收耗水費」，翡管局表示，這對於事實有所混淆；事實是，翡管局基於監察院查核意見，參考經濟部所訂的耗水補償費率，研擬建立合理補償機制，並七度函文請台電正視監察院查核意見收購費率偏低、也多次邀請台電進行議約，但台電仍拒絕議價。

翡管局強調，水資源為珍貴民生資產。當前台灣中南部多座水庫蓄水情勢吃緊，其中曾文水庫蓄水量偏低、有見底的風險，更凸顯台灣水資源保育與合理運用的重要性。翡管局籲請中央及相關單位正視珍貴民生水資源的價值。

經濟部 監察院 水利署 翡翠水庫 台電

延伸閱讀

耗水費貴？林口電廠故障翡翠水庫發電救急 消耗400萬人一天用水

經濟部稱翡翠水庫發電耗水費太貴 蔣萬安：台電來議價可討論

經濟部水利署：依水利法規定 對水力發電用水未徵收耗水費

經濟部嫌翡翠水庫發電貴 王鴻薇：只讓綠友友光電業者賺飽飽？

相關新聞

財政部推動永續發展債券 審計部：2年多未有成果

首檔中央政府綠色公債今年1月發行，不過據審計部指出，財政部從2022年3月起就在推動非營業特種基金發行永續發展債券，但歷經2年多未有執行成果，審計部促請檢討改善，與教育部合作代金門大學發行首檔永續發展債券，有助該校降低融資成本及兼顧環境永續。

水利署稱水力發電未徵耗水費 翡翠水庫：多次支援台電「耗水入海」遭監院糾正

台北翡翠水庫發電收益爭議延燒，針對耗水費一事，經濟部水利署今說，水力發電非屬耗水行為，依水利法並未徵收耗水費。台北翡翠水庫管理局今則拿出監察院113年的糾正文，表示翡翠水庫多次支援台電救急「耗水入海」，被監察院糾正，翡管局七度函請台電正視監察院「收購費率偏低」意見。

經濟部水利署：依水利法規定 對水力發電用水未徵收耗水費

針對台北市翡翠水庫管理局指稱「依水利署規範向台電收取耗水費」一事，經濟部水利署今天表示，水力發電是利用水位高低落差所產生之能量轉換為電力，於發電過程中並未消耗或減損水量，發電後的水仍可於下游供應其他用水需求，並非屬於耗水行為。因此，對於水權登記用途為水力發電者，依「水利法」第84條之1規定，經濟部對水力發電用水並未徵收耗水費。

本周台股／多頭動能強勁 3因素支撐台股仍有向上空間

台股上周在多重利多支撐下續創新高，但周五因晶圓龍頭大廠台積電法說後市場出現獲利了結賣壓，指數不漲反跌，終場下跌327.68點，收在36804點，失守37000點關卡。不過整體來看，台股仍大漲1386點、漲幅3.91%，周線連二紅，平均日均量達9510億元，顯示市場多頭動能依舊強勁。

流通商戰／新光三越台南中山店傳熄燈 業界猜下家是它

百貨龍頭新光三越台南中山店傳出將於10月底結束營業，新光三越雖不願證實，但是從該店因商圈轉移、競爭激烈而低迷的業績似乎可看出端倪，甚至還傳出將由台茂購物中心接手。若新光三越台南中山店真的熄燈，台南百貨市場版圖是否因此出現洗牌效應？

AI 超旺！加班時數將衝高 勞工去年每月平均16.2小時

AI狂潮興起，去年我國經濟成長率高達8.68%，背後是有一群勞工加班投入。根據勞動部調查，2025年有36.3%勞工加班，平均每月加班時數16.2小時，為近年高點。AI持續強勁，推升電子業加班趕貨，預計今年平均加班工時有機會再創高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。