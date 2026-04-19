水利署稱水力發電未徵耗水費 翡翠水庫：多次支援台電「耗水入海」遭監院糾正

台北翡翠水庫發電收益爭議延燒，針對耗水費一事，經濟部水利署今說，水力發電非屬耗水行為，依水利法並未徵收耗水費。台北翡翠水庫管理局今則拿出監察院113年的糾正文，表示翡翠水庫多次支援台電救急「耗水入海」，被監察院糾正，翡管局七度函請台電正視監察院「收購費率偏低」意見。

翡管局表示，針對翡翠水庫支援台電緊急水力發電所涉及之水資源利用及補償，翡管局已七度正式函請台電公司正視監察院查核意見，並多次邀請台電進行議約，惟迄今仍未獲具體回應。根據監察院113年糾正案，指出品質良好的翡翠水源若專為發電而放水，發電後即流向大海，仍有檢討空間。

對於外界稱「發電後的水仍可供下游其他用水需求」，翡管局說，翡翠水庫下游攔河堰本質上並非水庫，平時即維持高水位運作，並無足夠庫容可蓄存額外因發電所釋出的水量，因此大量放流之水多直接排入河川，最終流向大海，難以有效再利用。

至於「地方政府無權徵收耗水費」，翡管局表示，這對於事實有所混淆；事實是，翡管局基於監察院查核意見，參考經濟部所訂的耗水補償費率，研擬建立合理補償機制，並七度函文請台電正視監察院查核意見收購費率偏低、也多次邀請台電進行議約，但台電仍拒絕議價。

翡管局強調，水資源為珍貴民生資產。當前台灣中南部多座水庫蓄水情勢吃緊，其中曾文水庫蓄水量偏低、有見底的風險，更凸顯台灣水資源保育與合理運用的重要性。翡管局籲請中央及相關單位正視珍貴民生水資源的價值。