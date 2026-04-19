台電：翡翠水庫發電尾水存於下游壩堰 沒有浪費水資源

針對外界關切調度翡翠水庫放水支援發電，北市要求加收「耗水補償費」；對此，台電19日強調，「耗水費」的徵收對象應為實質「耗用水資源」者，但水力發電的尾水最終均完整留存於下游壩堰，繼續供應民生用水，水資源並未減少或損耗。因此，加收耗水費並無合理依據。

翡翠水庫管理局多次向台電協商，加收每度3元「耗水補償費」，但卻遭台電拒絕，翡管局決定將不再支援台電臨時調度。台北市長蔣萬安19日表示，耗水費的費率是中央經濟部所定的標準，台電如果有意願來議價，水庫也會願意來跟他們討論。

台電今日表示，翡翠水庫放水發電，即便是台電請緊急支援，仍需經過翡翠水庫管理局評估下游取水需求，同意後才會進行，且發電後尾水存於下游壩堰，後續仍可由台北市政府調度供應民生用水，並未造成水資源損耗，水庫發電運作始終秉持「供水為主、發電為輔」的大原則，沒有浪費水的問題。

對於台北市政府的關切，台電表示充分尊重，並隨時歡迎與台北市政府進一步溝通協商，期盼在穩定供水與供電上取得共識。

台電強調，台電尊重水庫調度，發電皆依約付費，翡翠水庫的放水與發電均由翡管局全權評估與管制。即使台電因應需求請求延長發電，翡管局亦會確保蓄水與供水完全無問題後才會同意。延長發電期間，台電皆依合約規定支付電費，絕無無償使用之情形。

台電說明，「耗水費」的徵收對象應為實質「耗用水資源」者，但水力發電的尾水最終均完整留存於下游壩堰，繼續供應民生用水，水資源並未減少或損耗。因此，加收耗水費並無合理依據。台電建議雙方維持現有合約機制處理，共同發揮水資源最大效益。

台電進一步說明，翡翠發電機組裝置容量為7萬瓩，對整體電力系統影響極其有限。發電與否皆尊重翡管局依供水需求的自行評估；若未來翡管局評估不發電或走向解約，台電具備完善的調度機制，將隨時安排其他機組因應負載需求，絕不會產生供電疑慮。