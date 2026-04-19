快訊

把握最後好天氣！北部溫差大「18度➔32度」 周四起全台變天恐炸雷雨

中職／每1敗都是連敗開端 兄弟開季15戰12敗破隊史最速

春季最後一個節氣「穀雨」 中醫：多喝牛蒡養生茶祛濕健脾

聽新聞
0:00 / 0:00

台電：翡翠水庫發電尾水存於下游壩堰 沒有浪費水資源

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

針對外界關切調度翡翠水庫放水支援發電，北市要求加收「耗水補償費」；對此，台電19日強調，「耗水費」的徵收對象應為實質「耗用水資源」者，但水力發電的尾水最終均完整留存於下游壩堰，繼續供應民生用水，水資源並未減少或損耗。因此，加收耗水費並無合理依據。

翡翠水庫管理局多次向台電協商，加收每度3元「耗水補償費」，但卻遭台電拒絕，翡管局決定將不再支援台電臨時調度。台北市長蔣萬安19日表示，耗水費的費率是中央經濟部所定的標準，台電如果有意願來議價，水庫也會願意來跟他們討論。

台電今日表示，翡翠水庫放水發電，即便是台電請緊急支援，仍需經過翡翠水庫管理局評估下游取水需求，同意後才會進行，且發電後尾水存於下游壩堰，後續仍可由台北市政府調度供應民生用水，並未造成水資源損耗，水庫發電運作始終秉持「供水為主、發電為輔」的大原則，沒有浪費水的問題。

對於台北市政府的關切，台電表示充分尊重，並隨時歡迎與台北市政府進一步溝通協商，期盼在穩定供水與供電上取得共識。

台電強調，台電尊重水庫調度，發電皆依約付費，翡翠水庫的放水與發電均由翡管局全權評估與管制。即使台電因應需求請求延長發電，翡管局亦會確保蓄水與供水完全無問題後才會同意。延長發電期間，台電皆依合約規定支付電費，絕無無償使用之情形。

台電說明，「耗水費」的徵收對象應為實質「耗用水資源」者，但水力發電的尾水最終均完整留存於下游壩堰，繼續供應民生用水，水資源並未減少或損耗。因此，加收耗水費並無合理依據。台電建議雙方維持現有合約機制處理，共同發揮水資源最大效益。

台電進一步說明，翡翠發電機組裝置容量為7萬瓩，對整體電力系統影響極其有限。發電與否皆尊重翡管局依供水需求的自行評估；若未來翡管局評估不發電或走向解約，台電具備完善的調度機制，將隨時安排其他機組因應負載需求，絕不會產生供電疑慮。

翡翠水庫 台電 蔣萬安 台北 北市

延伸閱讀

耗水費貴？林口電廠故障翡翠水庫發電救急 消耗400萬人一天用水

台中食水嵙溪排水小水力發電廠 增設第二期電廠試運轉

「有光就有路」台電攜手千里步道協會 電桿化身國家級綠道引路標誌

計畫送出！重啟核三 闖關實質審查

相關新聞

財政部推動永續發展債券 審計部：2年多未有成果

首檔中央政府綠色公債今年1月發行，不過據審計部指出，財政部從2022年3月起就在推動非營業特種基金發行永續發展債券，但歷經2年多未有執行成果，審計部促請檢討改善，與教育部合作代金門大學發行首檔永續發展債券，有助該校降低融資成本及兼顧環境永續。

經濟部水利署：依水利法規定 對水力發電用水未徵收耗水費

針對台北市翡翠水庫管理局指稱「依水利署規範向台電收取耗水費」一事，經濟部水利署今天表示，水力發電是利用水位高低落差所產生之能量轉換為電力，於發電過程中並未消耗或減損水量，發電後的水仍可於下游供應其他用水需求，並非屬於耗水行為。因此，對於水權登記用途為水力發電者，依「水利法」第84條之1規定，經濟部對水力發電用水並未徵收耗水費。

本周台股／多頭動能強勁 3因素支撐台股仍有向上空間

台股上周在多重利多支撐下續創新高，但周五因晶圓龍頭大廠台積電法說後市場出現獲利了結賣壓，指數不漲反跌，終場下跌327.68點，收在36804點，失守37000點關卡。不過整體來看，台股仍大漲1386點、漲幅3.91%，周線連二紅，平均日均量達9510億元，顯示市場多頭動能依舊強勁。

流通商戰／新光三越台南中山店傳熄燈 業界猜下家是它

百貨龍頭新光三越台南中山店傳出將於10月底結束營業，新光三越雖不願證實，但是從該店因商圈轉移、競爭激烈而低迷的業績似乎可看出端倪，甚至還傳出將由台茂購物中心接手。若新光三越台南中山店真的熄燈，台南百貨市場版圖是否因此出現洗牌效應？

AI 超旺！加班時數將衝高 勞工去年每月平均16.2小時

AI狂潮興起，去年我國經濟成長率高達8.68%，背後是有一群勞工加班投入。根據勞動部調查，2025年有36.3%勞工加班，平均每月加班時數16.2小時，為近年高點。AI持續強勁，推升電子業加班趕貨，預計今年平均加班工時有機會再創高。

2025年統計：逾一成勞工加班 沒加班費、補休

依勞基法規定，勞工加班，雇主應給加班費，且在勞工同意下才可以改為補休。換言之，勞工加班要給加班費或補休。根據勞動部調查，過去一年加班勞工中，有11.9%沒有領到加班費或換補休。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。