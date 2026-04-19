經濟部水利署：依水利法規定 對水力發電用水未徵收耗水費

針對台北市翡翠水庫管理局指稱「依水利署規範向台電收取耗水費」一事，經濟部水利署今天表示，水力發電是利用水位高低落差所產生之能量轉換為電力，於發電過程中並未消耗或減損水量，發電後的水仍可於下游供應其他用水需求，並非屬於耗水行為。因此，對於水權登記用途為水力發電者，依「水利法」第84條之1規定，經濟部對水力發電用水並未徵收耗水費。

水利署指出，依「水利法」第84條之1規定，耗水費之徵收機關為中央主管機關經濟部，地方政府並非該法條的法定徵收機關，相關權責應予釐清。

台北市翡翠水庫管理局若有意向台電公司協商收取相關費用，水利署表示，若屬「發電補償費」或「發電費率」性質，應由雙方依協議機制辦理，不宜援引「水利法」第84條之1作為相關依據，以免造成社會大眾誤解。

針對水庫營運現況，水利署說明，翡翠水庫目前蓄水率為91.6%，已高於運用要點所訂上限水位，在此情況下配合發電，有助於整體能源調度。水利署強調，將持續秉持依法行政原則，妥善管理水資源，確保供水穩定與公共利益。