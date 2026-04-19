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穩定糧食安全！北太秋刀魚資源持續復甦 我爭取秋刀魚容許可捕量減5%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
在今年「北太平洋漁業委員會（NPFC）」中，經折衝，我方成功爭取應減少容許可捕量（TAC）10%，減少為5%之共識，以兼顧資源復育與產業穩定。（圖／漁業署提供）
在今年「北太平洋漁業委員會（NPFC）」中，經折衝，我方成功爭取應減少容許可捕量（TAC）10%，減少為5%之共識，以兼顧資源復育與產業穩定。（圖／漁業署提供）

第10屆「北太平洋漁業委員會（NPFC）」委員會會議於2026年4月14日至17日在日本大阪召開，依現行秋刀魚資源養護管理措施規定，應減少容許可捕量（TAC）10%，經我國與各方折衝協調，成功爭取TAC僅減少5%之共識，以兼顧資源復育與產業穩定。

漁業署說明，這屆會議最攸關我產業發展之議題為秋刀魚資源養護管理措施之修訂，依據原有養護管理措施的暫定漁獲管控規則（interim HCR；根據資源水準計算漁獲限額的規則），本（2026）年TAC應直接將再調降10%；然而，我國在會中援引NPFC科學次委員會（SC）之最新數據，指出過去連續二年已減少至少20%限額，而資源則已呈現回升跡象，主張本年不應僅依暫定HCR公式再度減產，2026年TAC應維持2025年水準，不進行調降，以兼顧資源復育與產業調適。

經我團與各方磋商協調，各會員國最終達成折衝方案，2026年全區域TAC小幅調降5%（自2025年20萬2,500公噸降至2026年19萬2,375公噸），2027年再回歸依暫定HCR機制調整。透過此折衝方案，我國2026年秋刀魚配額最終定為59,148公噸，較原本預期依HCR減產之56,035公噸，成功爭取到3,113公噸之捕撈額度，給予產業適當調適空間。

漁業署表示，近期國際原物料價格波動劇烈，此折衷式調整方案，可協助減緩產業因較大減幅（10%）漁獲限額造成個別漁船經營壓力，同時維持相對穩定的秋刀魚配額，亦有利我國內糧食安全。

漁業署進一步說明，本次NPFC對重要資源養護措施，除了秋刀魚外，亦針對白腹鯖資源，根據最新科學建議更新2026至2027年之漁獲限制措施，決議調降TAC 28%，以加速資源復育。

漁業署表示，北太平洋為我國遠洋漁業重要作業漁場，我國秋刀魚產量長期位居世界前列，未來將持續參與該組織資源評估相關研究工作，並積極參與秋刀魚相關管理規則之制訂，期能建立符合資源保育並兼顧我產業能予永續經營的管理措施。

日本 復育 漁業署

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