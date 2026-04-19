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財政部推動永續發展債券 審計部：2年多未有成果

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
審計部外觀。圖／聯合報系資料照片
審計部外觀。圖／聯合報系資料照片

首檔中央政府綠色公債今年1月發行，不過據審計部指出，財政部從2022年3月起就在推動非營業特種基金發行永續發展債券，但歷經2年多未有執行成果，審計部促請檢討改善，與教育部合作代金門大學發行首檔永續發展債券，有助該校降低融資成本及兼顧環境永續。

財政部為接軌國際綠色金融趨勢，推動非營業特種基金發行永續發展債券，並持續建議資金需求單位評估發行，但經審計部查核發現，推動2年多，仍未獲基金主管機關同意發行永續發展債券，函請改善後才與金門大學發行，外界質疑整體仍推動不力、規模仍遠遠不足。

審計部說明，財政部考量近年中央政府非營業特種基金1年以上自償性債務餘額已逾千億元，資金需求多向金融機構借款，若發行永續發展債券，除可降低融資成本，也能與國際金融市場發展永續金融方向接軌，自111年3月起將可能發行案源函知金管會轉櫃買中心，後續也輔導與追蹤個案，盼提升發行永續發展債券可能性。

審計部在2024年4月間查核發現，財政部於2022年3月至2023年度間，提供17件非營業特種基金自償性債務舉借及償還計畫給金管會，然經財政部及櫃買中心輔導結果，各基金因考量發行債券之行政作業較銀行借款繁複，仍偏向以銀行借款籌資，而未發行永續發展政府債券。

審計部指出，有鑑於非營業特種基金如以發行債券籌資，有助活絡債券市場，且經公開市場競標機制，可降低融資成本，擴展多元籌資管道，審計部於2024年6月函請財政部協同基金主管機關積極輔導有資金需求的非營業特種基金，以發行公債方式籌資，並強化宣導永續發展債券之發行程序及優勢。

審計部表示，經追蹤改善情形，財政部業與教育部合作於今年1月代金門大學發行首檔中央政府永續發展債券，發行金額4億元、30年期，得標利率（1.598％）較近期30年公債成交利率為低，並優於向銀行貸款利率，所募資金將全數用於該校興建綠建築學生宿舍，兼顧環境永續。

財政部從111年3月起就在推動非營業特種基金發行永續發展債券，但歷經2年多未有執行成果，審計部促請檢討改善，與教育部合作代金門大學於今年發行首檔永續發展債券。圖／取自央行臉書
財政部從111年3月起就在推動非營業特種基金發行永續發展債券，但歷經2年多未有執行成果，審計部促請檢討改善，與教育部合作代金門大學於今年發行首檔永續發展債券。圖／取自央行臉書

金管會 教育部 金門大學

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