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中油千億新四輕計畫露曙光 新三輕同步升級減碳

中央社／ 台北19日電

中東戰事引發外界關注台灣乙烯供應，中油新四輕計畫近期與高雄市政府就減碳計畫達成初步共識。據透露，連同新三輕也會同步升級減碳，未來新四輕投產後，高雄林園石化廠總碳排將低於過去，以2021年正常營運計算，排碳量可減30萬噸。

台灣石化業分兩大體系，分別是泛中油、台塑，中油目前運作中的輕油裂解工場有新三輕、四輕共2座，合計乙烯年產能107萬噸，但仍不足以支應下游需求。

位於高雄林園廠的四輕工場運轉已逾40年，針對新四輕計畫，中油董事長方振仁日前指出，中油已與高市府就減碳計畫達成初步共識。

知情人士透露，為達成減碳目標，新三輕也會同步做減量規劃，未來全數更新完成後，會比「四輕＋新三輕」相加排碳量少，但新技術導入也牽動經費成本。行政院在2024年核定新四輕計畫預算為新台幣1062億元。

回顧新三輕計畫於2005年開始推動，總投資預算為469億元，乙烯設計年產能為72萬噸，於2009年8月11日開工，並於2014年6月機械完工正式商轉，但投產後國內乙烯每年仍有缺口30萬至50萬噸。

新四輕乙烯產能100萬噸，預計引進最新製程節能設計、採用部分乙烷進料及低碳燃料（製程自產氫氣），再搭配新三輕減碳措施、其他工場製程節能等規劃，未來新四輕投產後，林園石化廠總碳排可符合高雄市政府減碳目標。

至於實際排碳量，受每年產量、工場有無大修等影響，以2021年正常營運操作下為例，總排碳量220.8萬噸；未來新四輕投廠後，林園石化廠總排碳量預計不超過190.7萬噸。

業界人士指出，中油四輕主要供應泛中油體系，四輕目前1年生產35萬公噸乙烯，每年仍須進口才足夠下游使用，且進口冷凍船成本高且來源不穩定；另一方面，石化產品不像超商買罐頭飲料那樣方便，需有特殊輸儲儲統，考量管線鋪設不易，新四輕可直接運用中油既有管線輸送，具有一定效益。

董事長 高雄市 中東戰事

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