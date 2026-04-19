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AI需求助台灣3月出口激增 亞銀看好今年GDP增7.6%

中央社／ 台北19日綜合外電報導

儘管中東地緣政治局勢緊張，但在人工智慧（AI）應用需求持續強勁的支撐下，台灣3月出口大幅成長。亞銀預估，在AI外銷熱潮帶動下，台灣今年GDP將成長7.6%

17日公布的官方數據顯示，台灣3月出口較去年同期大增61.8%，遠高於「華爾街日報」（The Wall Street Journal）對經濟學家調查所預估的35%。

在此之前，2月出口年增20.6%，當時工作天數較少以及農曆春節的時間點影響出貨；而1月則大幅成長69.9%。

3月電子產品出口成長44%，而資通產品出口在AI相關需求的支撐下，更大幅增長134.5%。

美國仍是台灣最大出口目的地，對美出貨大增124%。

亞洲開發銀行（Asian Development Bank）預期，在AI相關出口熱潮帶動下，台灣今年國內生產毛額（GDP）成長率將達7.6%，隨後於2027年回歸常態至4%。亞銀並指出，今年出口預估成長約15%，淨出口將對經濟成長貢獻約2個百分點。

官方17日公布的數據顯示，台灣3月進口年增38.3%，貿易順差達212.7億美元。其中，石油進口下滑43%，化學品進口則較去年同期成長12%。

亞銀在報告中指出，雖然涉及伊朗的緊張局勢目前對台灣經濟影響有限，但「一旦中東衝突拉長，將會衝擊出口生產、推升通膨，並削弱消費者與企業的信心」。

尤其是持續高漲的能源價格，可能會拖累作為出口核心動能的台灣晶片製造商。根據巴克萊（Barclays）經濟學家，台積電用電量約占台灣總用電量的10%。

若中東衝突拖延下去，晶片製造商也可能面臨氦氣供應緊縮的風險。

美國知名信評機構惠譽（Fitch Ratings）在近期報告中指出，若供應受限持續時間長到足以耗盡緩衝庫存，可能超過約6週，製造商恐面臨配額收緊與採購成本上升的壓力。

中東 亞銀

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