平穩民生物價 油價連三周凍漲

國際油價回落，中油宣布，本周汽、柴油價格連三凍，維持目前價格不調整。而從美伊戰爭二月廿八日爆發起，至今（十九）日止，中油預估汽、柴油合計吸收金額總計一一四點七億元，上周單周吸收金額已降至七億元，與前幾周動輒吸收十七億元的情況比較起來，金額收斂不少。

中油宣布，廿日凌晨零時起至廿六日晚上十二時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為九二無鉛汽油每公升卅二點四元、九五無鉛汽油每公升卅三點九元、九八無鉛汽油每公升卅五點九元、超級柴油每公升卅一元。

因應中東情勢變化且衡酌亞鄰國家油價補貼亦高，為平穩國內民生物價，中油本周持續吸收金額，以維持亞鄰最低價，汽、柴油合計各吸收三點六元及五點四元，吸收幅度較上周略為縮小。

只是，雖然國際油價雖然持續回落，但是，展望四月下旬及第二季，塑化業者表示，成本高昂、供應緊縮狀況短期難以恢復，預估石化產品價格將維持高檔。

國內苯乙烯（ＳＭ）專業廠表示，近期油價雖回落，但中東地區產能遭破壞，恢復仍要一段時間，目前受損產能大約三百萬噸，短期供給難以迅速恢復，第二季供應仍將偏緊。