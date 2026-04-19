核工畢業生 從邊緣化重回技術要角

在二○五○淨零碳排與ＡＩ算力需求激增的雙重壓力下，穩定且低碳的基載電力已成為國家戰略核心，隨著全球能源政策轉向，一度被邊緣化的核能發電重回決策視野。但世界在經歷數十年的非核運動後，核工專業人才出現嚴重斷層，不僅美國國家實驗室與核能開發商高薪招募國內頂尖核工博士生，教育部今年公費留考也開出三個核工名額，核工畢業生的前途，不再只能為核電廠除役善後。

清華大學原科院院長葉宗洸指出，過去受到非核家園政策影響，國內年輕學子投入核工領域的意願大幅縮減，每年願意持續深耕該專業的畢業生一度僅存百分之十，因為年輕人對核工科系存在「只是幫國家收拾殘局」的負面印象。

然而，政府近期在能源政策上轉向，加之新式核能發展前景，已為核工科系的學生帶來希望，未來核能若能成為長期能源配置的一環，將能大幅提升年輕學子投入核能領域的動機。

台灣培育的核工人才在國際市場極具競爭力，葉宗洸透露，美國愛達荷國家實驗室（ＩＮＬ）副主管來台，與清華大學學生座談，以年薪九萬五千美元起跳的優渥條件直接招募博士生，若轉正職，年薪可達十二萬美元，除了學術研究單位，包括西屋公司與奇異公司等國際核能巨頭，也因投入新式核能的開發，急需補充具備實務研發能力的核工人才，進而向台灣校方主動接洽人才引薦。

葉宗洸同時表示，教育部今年公費留考名額中，編列三個專屬核工人才的名額，鼓勵優秀學子赴海外攻取博士學位，看得出來政府透過實質教育資源投入，布局新一代核能技術人才庫。