核電人才斷層 核三廠重啟安檢找退休老將回鍋

隨著核三廠進入關鍵的設備更新與安檢期，台電評估，明年將是核三廠安檢與設備更新的人力需求最高峰，正急召退休老將回鍋協助，這也暴露了台灣核工人才斷層嚴重。

電力老將直言，核電斷層的人才分為兩類，一種是專業核工人才，另一類則是核電廠工程統籌規畫人員，這些都需要第一線實戰經驗傳承，「是學校裡面教不出來的」。

對於台灣核工人才現況，台電核四廠前廠長王伯輝感嘆，台灣倡議「非核家園」多年，也使得現在愈來愈少年輕人投入核能行業，「尤其，核四封存至今已經十年了，核四以前還有一些人，但後來人才都走了」。他感嘆，台灣核工人才面臨斷層議題，加上台灣近年偏重高科技、半導體產業，也吸走了不少理工人才，愈來愈少學生願意就讀核工相關科系。

「台灣發展核電至今約五十年、半個世紀了。從運轉之前，台灣就開始培養相關人才」。王伯輝回憶，台電當年要求各單位讓最好的人才進入核能部門，「核能剛開始運轉時，也會跳機，但到現在為止，核電運轉幾乎零跳機，靠的都是這些人的努力」。

除了核工人才之外，王伯輝認為，核電廠工程統籌規畫人才也相當重要。「興建核四時，統籌規畫人才就幾乎萎縮了；但以鄰近的日本來看，在日本，光是電廠工程統籌規畫人力，最起碼都有兩百至三百人。這個統籌規畫的團隊就像是電廠的大腦，建設電廠時，哪個材料先進來、哪個工作流程在後，這些都很重要。」這些統籌規畫都得要一步一步傳承，也是教科書裡面沒有的。

重啟核三廠，最重要的就是運轉的人要有執照，維護的人要有經驗、技術，王伯輝說，重啟核三廠現階段最需要的仍然是核工人才，暫不需要電廠工程統籌規畫人才，「但人工智慧（ＡＩ）需要大量電力，如果台灣未來還是需要下一個核電廠時，這些統籌人員就很重要」。如何培養相關人才，也會是重要議題。

明年將是台電核三廠安檢與設備更新的人力需求高峰，台電也急召第一線操作與儀控經驗的退休關鍵人物，電廠目前並不缺顧問或規劃者，而是缺「真正能動手做事、有豐富運轉與維護經驗」的現場操作專家。

台電內部正展開對核三廠退休人員的游說工作，訴諸使命感找回核電老將，然而，延攬退休老將回鍋卻面臨重重挑戰，包括家庭壓力與個人生涯規畫。主管透露，目前正積極透過「對電廠的情感」與「守護台灣電力供需的使命感」進行遊說，希望這群掌握核心技術的老將能回鍋指導年輕後輩。