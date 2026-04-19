2025年統計：逾一成勞工加班 沒加班費、補休

依勞基法規定，勞工加班，雇主應給加班費，且在勞工同意下才可以改為補休。換言之，勞工加班要給加班費或補休。根據勞動部調查，過去一年加班勞工中，有11.9%沒有領到加班費或換補休。

勞動部調查指出，勞工近一年加班均有領到加班費或換補休占88.1%，但曾經沒有領到加班費或換取補休占11.9%。

勞工沒有領到加班費或換補休，原因包括：「忘記或懶得申請」、「不想被認為工作無效率而不申請」、「因同事皆沒人申請，所以自己也不申請」、「雖有補休，因工作多無法補休」、「被告知是責任制、不可申請」、「害怕影響考績、升遷或解僱而不敢申請」、「加班已超過公司規定限額」、「公司不給加班費也不補休」等。

按行業別觀察，以其他服務業曾沒有領到加班費或換取補休比率為21.8%最高，其次為出版影音及資通訊業20.3%，不動產業20.2%居第三。

調查顯示，對於勞工加班，公司給付方式以「一律給付加班費」占四成二居多，其次為「可選擇加班費或補休」占39.3%，「一律給予補休」占8.5%。

按員工規模別觀察，49人以下各規模層事業單位以「一律給付加班費」比率最高，介於48%至51%；50人以上各規模層以「可選擇加班費或補休」比率最高，介於41%至52%。