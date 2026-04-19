AI 超旺！加班時數將衝高 勞工去年每月平均16.2小時

AI狂潮興起，去年我國經濟成長率高達8.68%，背後是有一群勞工加班投入。根據勞動部調查，2025年有36.3%勞工加班，平均每月加班時數16.2小時，為近年高點。AI持續強勁，推升電子業加班趕貨，預計今年平均加班工時有機會再創高。

勞動部加班調查是在去年中進行，統計結果今年出爐。調查指出，去年公司規模愈大，加班勞工占比愈高，加班時數也愈長。規模200人至499人公司，有44.6%勞工加班，每月平均加班17.1小時；規模500人以上公司，有51.5%勞工加班，平均加班高達19.2小時。

若按職業別觀察，以專業人員有延長工時占48.6%最高，亦即受調查專業人員，近半有加班情況；其次依序為機械設備操作及組裝人員占42.4%、技藝有關工作人員占42.1%、民意代表/主管及經理人員占40.4%，技術員及助理專業人員37.2%，其餘如銷售人員、事務支援人員、農林漁牧生產人員等，加班比率多在三成以下。

至於每月平均加班工時，調查顯示，以機械設備操作及組裝人員之28.9小時最高，其次為技藝有關工作人員22.2小時。反映出製造業生產線上趕貨加班情況。

若按行業別觀察，有延長工時者占比以出版影音及資通訊業48.2%最高，其次為電力及燃氣供應業47.6%，金融及保險業45.1%居第三，運輸及倉儲業為43.6%排第四，製造業為43%排第五。官員解釋，製造業涵蓋產業廣泛，電子零組件業受惠AI需求，加班不斷創高，但傳產則受全球需求仍未回溫，甚至部分行業還縮減工時。

各業中有加班之平均每月延長工時以運輸及倉儲業22.6小時最高，其次為用水供應及汙染整治業21.6小時，製造業20.8小時居第三。電力及燃氣供應業有18.3小時。

調查顯示，勞工近一年有加班，主要原因以「趕貨或業務需求」占42.4%最高，其次「工作或會議太多」占27.4%，「賺加班費」占15%第三。

若依行業別觀察，多數行業延長工時主要原因占比最高者均為「趕貨或業務上需求」。至於金融及保險業、醫療保健及社會工作服務業、出版影音及資通訊業、藝術娛樂及休閒服務業、其他服務業與用水供應及汙染整治業，加班最主要原因是「工作或會議太多」，其中前三者占比均超過四成，可見會議太多也會造成加班現象。