AI太旺…生產線拚趕工 勞動部揭「機械操作及組裝人員」加班工時最長

自2025年起AI狂潮興起，2025年我國經濟成長率高達8.68%，寫下15年來新高紀錄，背後也有一群勞工加班投入。根據勞動部調查指出，2025年有36.3%勞工加班，平均每月加班時數為16.2小時，創近年高點。隨著AI需求持續強勁，推升電子零組件業加班趕貨，預計今年平均加班工時有機會再創高。

勞動部加班調查是在2025年年中進行，統計結果2026年出爐。調查指出，2025年公司規模愈大，加班勞工占比逾高，加班時數也愈長。規模200人至499人公司，有44.6%勞工加班，每月平均加班17.1小時；規模500人以上公司，有51.5%勞工加班，平均加班高達19.2小時。

若按職業別觀察，以專業人員有延長工時占48.6%最高，亦即受調查專業人員，近半有加班情況；其次依序為機械設備操作及組裝人員占42.4%、技藝有關工作人員占42.1%、民意代表/主管及經理人員占40.4%，技術員及助理專業人員37.2%，其餘如銷售人員、事務支援人員、農林漁牧生產人員等，加班比率則多在三成以下。

至於每月平均加班工時，調查顯示，以機械設備操作及組裝人員之28.9小時最高，其次為技藝有關工作人員22.2小時。在在反映出製造業生產線上趕貨加班的情況。