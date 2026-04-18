荷莫茲海峽重開油價挫 投顧：台股拚外資回補攻高

荷莫茲海峽重新開放，國際油價重挫、美股勁揚，台指期盤後大漲664點。投顧看好，對台股下週有明顯激勵作用，外資可望出現回補潮，挹注資金動能，加上台積電法說會利多，AI產業成長暢旺，台股有望再攻高。

伊朗宣布重新開放荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），導致油價暴跌和美股大漲，那斯達克指數和標準普爾500指數再寫歷史新高紀錄。

道瓊工業指數終場上漲868.71點，或1.79%，收在49447.43點。標準普爾500指數上漲84.78點，或1.2%，收在7126.06點。以科技股為主的那斯達克指數上漲365.78點，或1.52%。費城半導體指數上漲226.537點，或2.43%。

美伊戰事緩和，加上台積電法說會帶動，16日台股收盤站上37000點大關，創歷史新高，雖然17日台積電下挫拖累大盤收跌，台股全週仍大漲1386.51點或3.91%，集中市場指數以36804.34點作收。

台指期盤後大漲664點，收在37742點，漲1.79%。

台新投顧副總經理黃文清表示，美股再創新高，加上台股期貨夜盤同步大漲，對下週一台股具明顯激勵作用，外資可望出現回補潮，進一步挹注市場資金動能，有利台股再創高。

黃文清指出，自美伊衝突升高以來，外資曾一度大舉賣超台股逾新台幣兆元，不過自4月上旬起已開始回補，近期呈買超多於賣超的態勢，若油價啟動下跌趨勢，市場對通膨的疑慮消退，也將提高美國聯準會下半年降息的可能性，對全球股市形成正面支撐。

此外，黃文清表示，台積電法說會釋出優於市場預期的展望，AI需求持續爆發成長，成為推升台股的重要動能，目前市場普遍解讀，中東局勢最壞情況已經過去，但由於美伊雙方仍存歧見，後續是否能達成停火協議，仍有待持續觀察。