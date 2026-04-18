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美元指數98.5附近承壓 反彈空間可能受限
美國總統川普宣布以色列與黎巴嫩達成為期10天的停火協議，並指示相關官員致力推動「持久和平」，市場避險情緒略為降溫。匯銀分析，從技術面觀察，美元指數已接近超賣區域，短期內有機會進入整理格局，但上方在98.5附近仍面臨明顯壓力，反彈空間可能受限。
至於美國對通膨容忍，匯銀認為，目前Fed不願改變利率政策！油價高漲，使得通膨蠢蠢欲動，美國3月PPI年增率升至4%，但FED卻覺得月增率只有0.5%，通膨沒有擴散。此種說法顯示FED不願改變降息方向。
此一情勢，使市場去除心頭大患，資金繼續擁抱風險性資產！
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