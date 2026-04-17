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藍委關注電動國產車恐血本無歸 卓榮泰允諾協助
國民黨立委黃健豪今天在施政總質詢質疑，國產車廠配合政府政策打造電動貨車產業鏈，卻因為經濟部與交通部間溝通協調出現落差，導致國產車廠恐血本無歸。對此，行政院長卓榮泰表示，會請交通部、經濟部與業者溝通給予協助。
黃健豪指出，交通部於去年5月召開「運輸部門減碳旗艦計畫社會溝通會議」，會中宣布針對電動小貨車每台50萬元購車補助，但該補助案根本還沒經行政院核定預算，但對外預告後，導致消費者先暫時觀望，車商銷售因而大量受受影響，甚至暫停生產。
黃健豪表示，國產車廠去年配合政府政策，投入資源推出國產化率高達9成的電動小貨車，結果卻陷入困境，「今年一整年的營收就沒有了，恐血本無歸」，要求行政院應出面溝通，不能只想等到明年編列預算再說。
經濟部長龔明鑫指出，相關的補助在今年年底就會公告，「一定會做」。卓榮泰表示，目前計畫將相關補助編入明年度的預算，且補助範圍會擴大，包括電動大小貨車、電動大客車，以及電動三輪物流機車、商用小客車及氫燃料大客車等。
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