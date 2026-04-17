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中經院上修經濟成長至7.22%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
今年以來國內各機構經濟預測
今年以來國內各機構經濟預測

受惠首季出口表現極其暢旺，中經院昨（17）日大幅上修今年全年經濟成長率預測值至7.22%，其中第1季成長率更有望呈現雙位數成長估達13.19%，顯示國內景氣正處於高速擴張區間。

中經院院長連賢明指出，儘管去年經濟成長率已達8.68%的高成長，但在AI產品需求加持下，今年GDP成長率仍上看7.22%，其中第1季更預計可達13.19%，第2、3、4季也分別有8.3%、6.05%、2.3%的經濟成長水準。

經濟成長呈現「前高後穩」走勢；上半年強勁成長，下半年溫和走穩；成長模式則「外熱內溫」，內需貢獻約2.72個百分點，國外淨需求貢獻4.5個百分點。

景氣高速擴張，不過，通膨壓力略增，中經院預估全年消費者物價指數（CPI）年增率為1.98%，逼近2%的通膨警戒線。分析全年物價變化，其中第1季僅1.23%，但從第2季起，季季高於2%，分別為2.17%、2.28%、2.24％。

針對物價狀況，連賢明指出，目前國外專業機構普遍預期中東衝突不會長期化，認為4月將是全球油價的波段高點，再加上台灣官方持續採取凍漲或吸收政策，因此評估全年CPI能控制在2%以下，但若政府吸收比例從100%降至50%，甚至完全不予凍漲，國內通膨率勢必會突破2%的警戒線。

國發會經濟發展處處長陳美菊指出，油價上升確實帶來通膨壓力。

經濟成長率 中經院

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