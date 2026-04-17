台電離岸風電二期拚今年併網

新制勞退已經實施近21年，仍有逾11.5萬名勞工屬純舊制，民進黨立委賴瑞隆等昨（17）日在立法院召開記者會指出，針對勞工退休制度新舊制銜接推動制度改革，主張在勞雇合意下，應開放純舊制勞工提前結算年資，將退休金匯入勞退新制個人專戶，享有自願提繳的新制基金投資收益。

2026-04-18 00:05