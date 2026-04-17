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台電離岸風電二期拚今年併網

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

台電與富崴能源就離岸二期工程追加款部分達成和解。台電昨（17）日表示，增加價金約55億元，採取「監督付款」模式直接撥付下游廠商，確保工程推動能順利進展，將持續努力完成離岸二期風場今年併網目標。

森崴能源子公司富崴能源先前承攬「台電離岸風電二期計畫」，受到疫情跟戰爭的影響，導致成本拉高，富崴能源因而向台電提出追加預算，但遲遲無法與台電達成共識，最終向工程會申請調解。

台電強調，尊重第三方調解，且首要目標為如期併網。由於追加金額龐大且涉及政府重大公共工程採購，台電主張依法（政府採購法第85條之1）交由行政院公共工程委員會進行公正調解，並根據調解結果執行。

台電說明，經工程會依據第三方鑑定報告研判，受新冠疫情、俄烏戰爭等因素影響，相關工程成本確實有上漲情況，經工程會建議，台電同意增加價金約55億元，並由台電採監督付款。

台電指出，雙方皆已同意工程會建議達成調解。考量富崴能源財務狀況，相關工程追加款項將依據工程會裁定，採監督付款方式，直接撥付工作廠商，確保後續工程順利推展。台電表示，完成併網的工程目標不能改變，離岸二期已展開海事工程，施工進度達九成以上，將持續督促及協助承商，共同努力完成今年併網目標。

工程會 政府採購法 台電

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