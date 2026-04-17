取得工程委員會調解…森崴獲台電追加55億工程款

森崴能源（6806）昨（17）日代子公司富崴能源公告，富崴承攬台電「離岸風力發電第二期計畫─風場財物採購帶安裝案」之履約爭議，昨日取得行政院公共工程委員會調解成立書，相關採購案在去年12月31日以前所生之一切爭議，台電同意支付55.57億元，由台電採監督付款。

森崴表示，已將上述追加款依據相關會計準則認列於2025年度財務報表。森崴近三日股價大漲，昨天開盤跳空直奔漲停板24.65元，上漲2.2元。

富崴與台電爭議工程款調解成功

森崴表示，富崴能源承攬「離岸風力發電第二期計畫─風場財務採購帶安裝案」，在採購發包期間，發生俄烏戰爭、新冠疫情等不可抗力因素，使得成本飆升，導致此案情勢變更，並向台電申請追加預算金額，因承攬契約履約爭議，依法向公共工程委員會申請調解。

因追加款尚未調解裁定，森崴去年認列富崴能源預期可能增加成本，導致去年稅後虧損159.41億元，每股淨損達60元。外界預期，一旦森崴認列台電支付款55.57億元，去年虧損將收斂至103.84億元，每股淨損約37.82元。

富崴能源先前表示，2020年6月承攬台電離岸二期統包工程及五年維運合約，但開工以來接連遭遇新冠疫情、俄烏戰爭、全球海事資源短缺、通膨、升息、國際設備價格暴漲，仍竭盡全力完成施工進度96%，也造成總成本與台電契約價金之鉅額差異，雙方進入調解。

森崴去年第3季公布財報虧損後，即對富崴能源辦理現金增資，資本額增至143.45億元，並出售部分資產支應富崴能源營運所需，期盼促成台電工程延續及追加款加速撥付。

森崴預計6月22日召開股東常會，全面改選董事，並將辦理私募現金增資發行普通股案、由於累積虧損已達實收資本額二分之一，上述議案將提交股東常會討論。