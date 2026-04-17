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勞退舊制併新制 公平性問題引發疑慮

經濟日報／ 記者 歐芯萌

勞工於2005年7月1日起至2010年6月30日的五年轉換期間，可改選適用勞退新制，當時部分勞工選擇繼續適用勞退舊制，如今希望改革舊制、全部併入新制，恐存在公平性問題。

倡議改革的民進黨立委賴瑞隆昨（17）日受訪指出，目前勞動部研議，未來舊制勞工與雇主結清45個基數的退休金並轉入新制帳戶後，基於雇主已完成舊制提撥義務，轉換後雇主將不再另外提撥6%。

勞動部也研議，勞工若想增加專戶金額，僅能透過自提6%。轉入新制的資金，將限制以「月退」方式領取，不適用舊制的一次性結清。

20年前勞退新制上路時，部分勞工因對新制不熟悉，或對公司營運有信心，選擇繼續適用舊制。如今各界倡議勞退舊制改革、併入新制，未來轉換機制，預料可能引發新制勞工「相對剝奪感」與公平性疑慮。

不過，未來若舊制11.5萬人若加入新制，則有助於新制資金池（Pool）的投資本金提升。舊制勞退基金規模目前約1兆元，新制則近9兆元。舊制資金若轉入新制，將進一步擴大新制資金池，使政府在資本市場的操盤更具靈活性與優勢，創造的獲利由全體新制勞工共享。

民進黨 賴瑞隆 勞動部

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