經營權之爭 寶佳、威京和解 共治中工

中華工程經營權之爭，出現戲劇性變化。中工昨日傍晚發出聲明指出，「兩大主要股東寶佳集團與威京集團，經由雙方共同友人居中牽線，已順利完成友好協商，並確立了攜手共治之大方向。」

威京集團主席沈慶京昨日透過臉書，公開與寶佳大和解的內情。他表示，「單打獨鬥的風險，遠高於策略聯盟的利益。經過深思熟慮，我們決定一笑泯恩仇，合作共治。」沈慶京指出，中工與寶佳正式達成協議，將從先前的敵意對抗，轉化為「策略結盟」。未來，中工與寶佳將進入「共同治理」時代。

知情人士指出，本周三下午寶佳機構副董事長林家宏親自出席協商，由於沈慶京身體欠佳，因此由其弟沈慶光出面，雙方周三會面之後，歷時一日，終於在昨日下午兩點過後簽下協議書。

知情人士指出，敲開這和解之門的關鍵人物，正是中工獨立董事，也是先前曾任財政部次長、台灣金控、華南金控、合庫金控等三家公股金控董事長的公股金融圈大老級人物劉燈城。

劉燈城過去擔任合庫金控及合庫銀行董事長多年，本身就和寶佳集團相當熟識，周三為沈慶京向寶佳聯繫，並獲得寶佳善意回應。

據了解，雙方已經白紙黑字簽下和解書，除了七席董事裡，寶佳取得兩席法人董事、兩席獨立董事之外，未來董事長的人選，也將由寶佳來決定。