中經院估Q1經濟成長率13.19%！中東戰爭變數多 專家憂通膨、限電

中東戰事影響全球經濟局勢，但台灣經濟成長仍可望維持高檔水準。中經院昨公布最新經濟預測，中經院院長連賢明稱，受惠於首季出口表現極其暢旺，中經院大幅上修今年全年經濟成長率預測值至百分之七點二二，第一季成長率更有望呈現雙位數成長，顯示國內景氣正處於高速擴張區間。

中經院指出，即便去年經濟成長率已達百分之八點六八的高成長，但在人工智慧（ＡＩ）需求加持下，今年經濟成長率仍上看百分之七點二二，第一季預計可達百分之十三點一九，第二、三、四季分別有百分之八點三、百分之六點○五、百分之二點三的成長水準。

整體看來，今年台灣經濟走勢「前高後穩」；上半年強勁成長，下半年溫和走穩；成長模式則「外熱內溫」，內需貢獻約二點七二個百分點，國外淨需求貢獻四點五個百分點。

中經院經濟展望中心主任彭素玲表示，下半年增速趨緩主要有三大考量。首先是去年的高基期效應；其次是景氣循環的周期波動狀況，像是美國經濟成長也評估是上半年成長較高，下半年就會相對趨緩，第三則是外部環境的滯後效應，即便中東衝突能在短期內平息，但相關基礎設施修復與原油供應鏈的恢復仍需時間。

主計總處二月預測今年全年經濟成長率為百分之七點七一，中經院也看好今年經濟成長率突破百分之七，但全球總體經濟走勢後續變數仍然未知。

中央大學經濟系教授姚睿指出，若荷莫茲海峽封鎖情勢無法緩解，全球經濟將面臨三層衝擊；第一層是全球能源供應鏈系統癱瘓，導致油價飆升；第二層引發全球通膨威脅與經濟增長下修；第三層將造成地緣政治權力結構的劇烈重組，台灣更可能需直面天然氣儲備不足導致的限電風險。

姚睿指出，二○二二年俄烏戰爭爆發時，三月油價比前半年約成長百分之四十二，而今中東戰爭，三月油價比前半年更貴了百分之七十七，若封鎖遲遲未緩解，全球停滯性通膨機率將顯著上升，產業供應鏈將產生連鎖反應。

針對通膨走勢，姚睿直言「通膨被低估了」。她強調，通膨具有滯後效果，通常在數個月後才會顯現，且須留意薪資與物價螺旋上漲效果。

最後是台灣的限電危機。姚睿表示，目前台灣天然氣發電占比超過百分之五十，但天然氣儲槽周轉天數過短，全年僅十一至十三天，夏季甚至只有七天，且接收站明顯不足。當荷莫茲海峽長期封鎖持續拉長，台灣面臨的限電危機與產業停擺風險，將大幅增加。