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防金流異常 第三方支付導入AI把關機制

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

「ＡＩ是在既有穩固基礎上深化營運及服務能力，核心仍是提升對客戶、玩家與合作夥伴的服務，」第三方支付龍頭藍新科技總經理鍾興博指出，「第三方支付業者不能把ＡＩ當成一個全新的方向，而是看它怎麼融合進原本的需求，讓服務做得更好、效率更高。」

他舉例，以智冠就在「B2C AI」客服流程上幫助第一線員工更快掌握消費者資訊，用ＡＩ調閱過往案件、加速處理進度；也在金流端導入ＡＩ偵測異常交易，並結合ＦＩＤＯ標準的Passkey無密碼驗證，提升安全性。

儘管刷臉結帳或指紋辨識等生物識別技術，在LINE Pay與Apple Pay等電子支付領域已通行多年，但在受高度監理的第三方支付產業中，這道技術門檻才逐漸被跨越，藍新宣布攜手國際發卡組織Visa與Mastercard，成為全台首家同時支援兩大組織「Passkey無密碼支付驗證」的第三方支付業者，讓付款轉向更直覺的身分確認機制。

Passkey核心在於將驗證從可被攔截的密碼與簡訊驗證碼，轉向裝置端的加密金鑰與本機身分確認，臉部辨識等生物特徵通常只在手機安全晶片內完成比對、不上傳雲端，支付業者得以降低深偽影像冒用與遠端釣魚詐騙風險。

隨著ＡＩ深偽（Deepfake）威脅加劇，產業也導入「以ＡＩ對抗ＡＩ」防禦機制，讓ＡＩ從單純識別，轉向活體檢測與行為分析，如Visa和Mastercard強調會投入更多資金讓ＡＩ透過即時模式辨識與跨境風險情報分析，提早發現異常交易；美國生物辨識軟體與服務供應商Aware則指出，生物辨識與活體檢測，也是未來遠端驗證身分的關鍵。

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