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第三方支付加強監管 風控總動員

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
信任議題浮上檯面，第三方支付業者強化風險控管。本報資料照片
信任議題浮上檯面，第三方支付業者強化風險控管。本報資料照片

台灣行動支付平台「ＲＥ紅包」日前驚傳倒閉，加上第三方支付平台「台灣里」涉洗錢，接連事件使市場對金流安全的關注升溫。隨著信任議題浮上檯面，業者陸續強化風險控管。

業內人士透露，第三方支付龍頭藍新近期啟動年度最嚴抽查，要求商家四月廿日前補齊六大類資料，強化交易管理。藍新科技總經理鍾興博接受專訪時指出，民眾選擇支付平台，除便利與速度外，更應關注系統穩定度、資安與法遵能力。

在金流安全與平台選擇標準逐漸受關注之際，第三方支付除作為便捷的交易平台，也是守住資金安全第一道關卡，業內人士指出，「這次是配合數發部的管理，及收單銀行配合洗錢防制規定，需要抽查一定比例的商店，有高度疑慮者，我們甚至會複查、甚至親訪。」

台灣第三方支付品牌最為人所知的「藍綠紅」（藍新、綠界、紅陽）正加強風控。鍾興博說，藍新全年交易處理總額突破千億規模，系統須在高流量下兼顧穩定與風控，為此，集團除成立人工智慧（ＡＩ）發展中心，藍新也建立包括信託專戶管理、會計師查核、主管機關申報、客戶風險管理（ＫＹＣ／ＫＹＢ）、ＡＭＬ洗錢防制及針對高風險或遞延交付商戶的履約風險控管機制，「現在市場上的支付品牌很多，但對一般民眾來說，要看的是這個平台是否合法合規，有風險控管和處理異常問題的能力。」

另一支付大廠綠界也全面強化ＡＩ與數據應用場景，整合金流、開店平台、回饋機制等多元服務。

綠界總經理劉士維解釋，子公司「綠界大數據」還利用語言模型對數據進行辨識與貼標，透過長期累積的交易紀錄建立行為模型，提高異常辨識準確度。

今年綠界更攜手Gogolook在官方ＬＩＮＥ帳號導入Whoscall「一鍵查」功能，從源頭攔截風險，讓民眾可提高警覺。

紅陽則聚焦中小商戶導入資安標準與風險監控機制。紅陽總經理黃懸德說，平台全面導入國際資安標準，公司也正研發ＡＩ智慧型ＳＣＲＭ系統確保數據安全與服務穩定。

當九合一選戰進入倒數，政治獻金募集所帶動的高頻交易也考驗系統壓力承載與風控能力。

藍新為此與新創公司應援科技合作推出「一站式捐募解決方案」，導入ＡＩ強化金流監控。鍾興博說，ＡＩ有助即時掌握交易資訊、辨識異常行為，提升整體處理效率與風險反應速度，在交易量與應用場景持續擴張下，支付平台的競爭除優化民眾的付款體驗，還得強化系統穩定度、做好風控，「平台背後的公司體質、商譽與治理機制，是判斷安全性的關鍵」。當產業走到一定規模，建立更成熟的運作標準是業者下一階段核心課題。

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