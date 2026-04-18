勞退舊制研議銜接新制專戶…勞動部評估具可行性 將研究配套

新制勞退已經實施近21年，仍有逾11.5萬名勞工屬純舊制，民進黨立委賴瑞隆等昨（17）日在立法院召開記者會指出，針對勞工退休制度新舊制銜接推動制度改革，主張在勞雇合意下，應開放純舊制勞工提前結算年資，將退休金匯入勞退新制個人專戶，享有自願提繳的新制基金投資收益。

勞動部回應，若能擴大納入新制專戶，不僅可增加基金規模，也有助於提升整體投資收益分配，對勞工退休保障具正面助益。經初步評估，此方向具可行性，未來將審慎研議相關配套措施，兼顧制度公平性與各方權益。

勞退純舊制轉新制改革重點

據勞動部統計，截至2025年12月，全台純舊制勞工約有11萬5,327人，涉及約1.6萬家事業單位。其中，約88%已符合退休要件，另有約25%已達45個基數上限，立委指出，即使持續工作，退休給付也不再增加，顯示制度出現明顯停滯問題。

2025年新制勞退基金賺了7,469億元，績效15.6％；舊制勞退也大賺2,057億元，績效更是達到22.53％，然而，因為約11萬純舊制是公司專戶，收益由雇主進帳。

勞動部估算，純舊制勞工約55歲就達到基數上限，後面即便繼續工作，基數也不會累積。立委建議，如果屆時結清改換成新制，並以自提6%、做到65歲退休進行計算，退休金可以從260萬變成417萬以上，所得替代率可以大幅提升。

2005年7月1日起施行勞退新制，勞工於2005年7月1日起至2010年6月30日的五年轉換期間，可以改選適用勞退新制，當時部份勞工選擇繼續適用勞退舊制。

純舊制勞工目前確實沒有辦法自願提繳退休金，因此也無法結清舊制退休金移入勞退新制個人專戶，去享有政府投資運用勞退新制基金的收益。

因此，近期有許多勞工、工會團體向勞動部反映，希望可以讓「純舊制」的勞工也有機會可以加入勞退新制「自願提繳」，並且將提前結算的舊制退休金移入勞退新制參加投資運用。

勞動部認為，勞退新制專戶的餘額會持續進行專業投資運用，如此也會擴大退休金投資後的收益分配，對於退休生活更有保障，這是勞動部樂見的，經過初步評估，也認為具可行性。因此，勞動部願意朝此方向進行方案研議。