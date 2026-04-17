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綠電占比20%為何跳票？ 經濟部：去年經濟太強讓分母大增

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
太陽光電累計裝置容量已達15.68 GW。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
太陽光電累計裝置容量已達15.68 GW。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

經濟部日前拋出綠能目標改設「機組容量」的議題，讓學者砲轟恐催生「殭屍光電板」。經濟部17日表示，因應近年半導體及電子產業帶動整體用電預估大幅成長，而各種發電實務狀況變化多，增加「再生能源裝置容量」作為滾動檢討指標是務實推動的方式，可更精確反映再生能源推動成果並滿足企業綠電需求。

經濟部說明，2025年再生能源占比20%的目標，是在2015、2016年間以當時經濟成長率1%至2%為基礎進行推估。當時預計2025年全國發電量為2,575億度，但在製造業暢旺下，2025年發電量實績值衝高至2,889億度，較原估計大幅增加314億度，這增加的電量規模相當於4.5部燃氣新機組的年發電量。

經濟部指出，可見電力需求易受國內外景氣與政經情勢影響，導致「發電比率」難以精確掌握，並稀釋再生能源推動成果。因此，增加「再生能源裝置容量」作為滾動檢討指標是務實作法。

經濟部也盤點至今再生能源的成果，離岸風電總裝置容量已超過4.5 GW（10億瓦），共484座風力機。其中2024年我國離岸風電總建置量位居全球第五，單一年度新增裝置容量更是世界第二。

太陽光電方面，累計裝置容量已達15.68 GW。值得注意的是，屋頂型光電占比超過64%，達10.05 GW，年均成長約1.05 GW，成長幅度最為顯著，整體裝置量較2016年呈倍數增長。此外，地熱能累計裝置容量達12.94 MW，中油與台電正持續探明示範案場潛能，能源署也規劃今年在台東地熱潛能區進行國有土地招商；小水力累積裝置容量則達182.15 MW。

針對學者批評的「殭屍光電板」，經濟部解釋，所謂「殭屍光電」是指中國大陸等國家採取設備獎勵政策，導致業者領完補助後不積極運作；但我國制度是「有發電才有收入」，業者為確保收益定會維持案場運作，絕無不發電的空殼案場。

經濟部強調，台灣位處北回歸線，日照條件優於高緯度國家，只要案場依法申設並確實管理，即可穩定發電。政府將持續推動二次能源轉型，透過建置多元綠能滿足企業RE100的綠電採購需求，穩健邁向淨零排放目標，提升台灣產業在國際供應鏈的競爭力。

再生能源 綠電 經濟部

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