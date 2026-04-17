台電同意採納工程會建議 支付森崴能源55億元

如果用「會計」思維經營人生，你的人生會有什麼不同？學好會計，不只用在金錢的計算，人生還有時間、健康、知識、人脈、信仰等資產，台積電顧問何麗梅、友達光電董事長彭双浪出席東海大學教授許恩得新書《人生會計學》論壇時，暢談他們的「人生報表」。

2026-04-17 17:34