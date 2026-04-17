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台電同意採納工程會建議 支付森崴能源55億元
台電17日表示，經工程會依第三方鑑定研判，富崴能源受到新冠疫情及烏俄戰爭的影響，導致成本增加，台電同意採納工程會建議，增加價金約55億元，並採取「監督付款」模式直接撥付下游廠商，確保工程推動能夠順利進展，將持續努力完成離岸二期風場今年併網目標。
森崴能源子公司富崴能源先前承攬「台電離岸風電二期計畫」，期間遭遇新冠疫情及烏俄戰爭，富崴能源認為因而成本暴增，向台電提出追加預算，但遲遲無法與台電達成共識，最終依法向公共工程委員會申請調解。
森崴能源17日公告已取得工程會調解成立書，就該案在2025年12月31日以前衍生的一切爭議，台電同意支付55.57億元。
對此，台電說明，經工程會依據第三方鑑定報告研判，受新冠疫情、烏俄戰爭等因素影響，相關工程成本確實有上漲情況，經工程會建議，台電公司同意增加價金新台幣約55億元，並由台電採監督付款。
台電指出，雙方皆已同意工程會建議達成調解。考量富崴能源財務狀況，相關工程追加款項將依據工程會裁定，採監督付款方式，直接撥付工作廠商，確保後續工程順利推展。
台電表示，離岸二期已展開海事工程，施工進度達9成以上，將持續督促及協助承商，共同努力完成離岸二期風場今年併網目標。
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