房東拿「雙租補」為由漲租？內政部：違規最重可罰50萬元

近期傳出部分房東以房客可申請「雙租補」為由調漲租金與電費，引發租屋族關注。內政部表示，此類做法已違反現行規範，強調房東不得藉任何理由在租約期間調漲租金，電費收取也有上限，若違規最重可處50萬元罰鍰。

內政部說明，「雙租補」制度是因應實務上常見的分租型態，考量部分民眾並非家庭成員但共同居住，因此開放同住者可各自申請租金補貼，以更貼近租屋市場現況，制度目的在於減輕租屋族負擔，而非提供房東調整租金的依據。

針對外界疑慮，內政部強調，若有偽造租約、虛報租金等不法行為，一經查獲將移送檢警依法處理，避免補貼制度遭濫用。

同時，依現行住宅租賃定型化契約規定，房東於租賃期間不得任意調漲租金；至於電費部分，房東向房客收取的每度電費，不得高於電費單所載的「當期每度平均電價」。若房東違反規定，房客可拒絕不合理要求，並向消保或地政機關提出申訴或檢舉。

內政部指出，對於違規房東，除可命其限期改正外，若未改善，最重可處50萬元罰鍰，且可按次連續處罰。地方政府也應積極查處相關違規行為，確保租屋市場秩序與房客權益。

內政部強調，將持續強化制度宣導與查核機制，避免補貼政策被誤用或濫用，並保障租屋族在合理、透明的市場環境下安心居住。