租賃條例修法卡在兩件事 內政部曝後續做法

針對民團召開記者會呼籲政府盡速提出「租賃住宅市場發展及管理條例」修法草案，內政部表示，目前社會對於「租期保障」及「限制租金漲幅」等關鍵議題仍存分歧，考量相關制度可能影響租屋市場供給與租金水準，將先就具有共識部分加速提出修法，逐步推動制度完善，以促進租屋市場健全發展。

內政部指出，租賃條例修法涉及房東、房客及租賃住宅服務產業等多方權益，制度設計需在保障居住權與維持市場運作之間取得平衡，因此在尚未形成共識的議題上，將持續透過座談會蒐集意見，審慎評估政策影響。

不過，對於已有共識的方向，內政部強調將優先推動，包括保障房客申請租金補貼等合法權益、明確規範不良房客情形下房東可提前終止租約的機制，以及強化公證契約的強制執行效力，讓租賃關係更具保障與可預期性。

至於外界關注的租期保障、租金調整機制、租霸排除及市場透明化等議題，內政部表示，均已納入研議範圍，但因牽動租屋市場供需與價格變動，仍需進一步評估，避免政策設計反而影響市場供給或推升租金。