中經院上修今年GDP至7.22% 國發會：尚無輸入性通膨風險

中東戰事影響全球經濟局勢，但台灣經濟成長仍可望維持高檔水準。中經院17日公布最新經濟預測，中經院院長連賢明表示，受惠於首季出口表現極其暢旺，中經院大幅上修今年全年經濟成長率（GDP）預測值至7.22%，其中第1季成長率更有望呈現雙位數成長，顯示國內景氣正處於高速擴張區間。

中經院指出，即便去年經濟成長率已達8.68%的高成長，但在AI產品需求加持下，今年GDP成長率仍上看7.22%，其中第1季更預計可達13.19%，第2、3、4季也分別有8.3%、6.05%、2.3%的經濟成長水準。經濟成長呈現「前高後穩」走勢；上半年強勁成長，下半年溫和走穩；成長模式則「外熱內溫」，內需貢獻約2.72個百分點，國外淨需求貢獻4.5個百分點。

中經院經濟展望中心主任彭素玲表示，下半年增速趨緩主要有三大考量。首先是去年的高基期效應；其次是景氣循環的周期波動狀況，像是美國經濟成長也評估是上半年成長較高，下半年就會相對趨緩，但由於下半年大選將至，是否有選前利多發酵，可再進一步觀察。第三則是外部環境的滯後效應，即便中東衝突能在短期內平息，但相關基礎設施修復與原油供應鏈的恢復仍需時間，後續將視外部環境變化持續調整預測。

至於今年物價變化，中經院預測全年消費者物價指數（CPI）為1.98%，也在2%的通膨警戒值底下。其中第1季僅1.23%，但從第2季起，季季高於2%，分別為2.17%、2.28%、2.24％。在匯率部分，台幣兌美元為31.4元，相較去年31.19元略微升值；失業率全年為3.31%，也是略低於去年3.35%。

連賢明指出，目前經濟成長最核心的支撐力道來自於對外貿易。他分析，第1季出口動能遠優於預期，預計單季成長率將站上13%以上，這股熱潮也成為推升全年GDP上修至7.22%的主要引擎。在物價展望方面，儘管近期通膨壓力仍存，中經院雖微幅上修CPI預測，但仍看好全年漲幅能維持在2%的通膨警戒線以下。

外界關注美國聯準會（Fed）利率走勢，恐牽動台灣央行動向，連賢明認為，國內利率變化與中東戰爭的持續時間高度相關，目前仍具高度不確定性；美國方面，因通膨已達3%水位，加上Fed即將迎來新任主席，以及年底期中選舉等變數交織，政策走向預計要等新主席上任後才會趨於明朗。

針對今年經濟成長動能與全球情勢，國發會經濟發展處處長陳美菊表示，隨著AI技術快速發展，八大雲端服務供應商（CSP）持續擴大投資，今年2月公布的資本支出預計達7,100億美元，較去年大幅增加61%，顯見受惠於AI投資驅動成長動能，全球經濟仍展現高度韌性。

針對通膨與國內情勢，陳美菊指出，油價上升確實帶來通膨壓力，美國聯準會雖維持3月利率不變，但也提及中東風險的影響，澳洲與新加坡則已分別採取升息或緊縮貨幣政策。在貿易政策方面，因《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）無法適用，讓美方轉向122條款或301條款，稅率不斷更動也影響廠商投資意願。

不過，陳美菊認為，台灣第1季出口年增率超過51%，表現相當強勁，台積電（2330）也宣布今年資本支仍將維持在520億至560億美元的高水準，內需則有最低工資調漲、減稅政策及都更、運動賽事等活動支撐消費。官方也持續緊盯物價變化，目前評估尚無輸入性通膨問題，若中東戰爭能在短期結束，全年物價漲幅應可控制在2%以下。