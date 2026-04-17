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經部：調度麥寮電廠降中火用煤 無法理解盧秀燕反彈

中央社／ 台北17日電

麥寮電廠擬短期調度因應中東局勢，台中市長盧秀燕今天批評能源政策錯誤。經濟部強調，啟用麥寮電廠是短期因應中東戰爭的措施、強化整體韌性及彈性，並非長期措施，且將視情況減少台中電廠用煤，無法理解為何台中市府對此反彈。

由於中東戰事前景未明，經濟部預計5月起短期調度雲林麥寮電廠燃煤機組發電3個月。經濟部長龔明鑫昨天在立法院表示，調度麥寮電廠後將降低台中電廠燃煤量，維持全年總量不變。

對此，盧秀燕今天回應此事指出，中央能源政策錯誤，導致煤炭越燒越多，她呼籲國家採取正確政策，不要讓人民「用肺發電」。

經濟部也還原龔明鑫昨天在立法院經濟委員會備詢的實況，國民黨立委楊瓊瓔詢問，是否會因為麥寮電廠而增加整體燃煤量，龔明鑫回應，經濟部承諾今年的用煤量不會超過去年，增加麥寮電廠是擴大調度彈性，且視情況減少台中電廠的燃煤發電。

經濟部說，「台中市盧市長似乎對於此答案並不滿意」，誤會經濟部短期臨時擴大調度的目的，經濟部對此實感遺憾。

立法院 雲林 經濟部

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