聽新聞
0:00 / 0:00
經部：調度麥寮電廠降中火用煤 無法理解盧秀燕反彈
麥寮電廠擬短期調度因應中東局勢，台中市長盧秀燕今天批評能源政策錯誤。經濟部強調，啟用麥寮電廠是短期因應中東戰爭的措施、強化整體韌性及彈性，並非長期措施，且將視情況減少台中電廠用煤，無法理解為何台中市府對此反彈。
由於中東戰事前景未明，經濟部預計5月起短期調度雲林麥寮電廠燃煤機組發電3個月。經濟部長龔明鑫昨天在立法院表示，調度麥寮電廠後將降低台中電廠燃煤量，維持全年總量不變。
對此，盧秀燕今天回應此事指出，中央能源政策錯誤，導致煤炭越燒越多，她呼籲國家採取正確政策，不要讓人民「用肺發電」。
經濟部也還原龔明鑫昨天在立法院經濟委員會備詢的實況，國民黨立委楊瓊瓔詢問，是否會因為麥寮電廠而增加整體燃煤量，龔明鑫回應，經濟部承諾今年的用煤量不會超過去年，增加麥寮電廠是擴大調度彈性，且視情況減少台中電廠的燃煤發電。
經濟部說，「台中市盧市長似乎對於此答案並不滿意」，誤會經濟部短期臨時擴大調度的目的，經濟部對此實感遺憾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。