何麗梅、彭双浪、許恩得暢談《人生會計學》 分享人生經營哲學

如果用「會計」思維經營人生，你的人生會有什麼不同？學好會計，不只用在金錢的計算，人生還有時間、健康、知識、人脈、信仰等資產，台積電顧問何麗梅、友達光電董事長彭双浪出席東海大學教授許恩得新書《人生會計學》論壇時，暢談他們的「人生報表」。

聯經出版的《人生會計學》是東海大學會計學系教授兼國際職場實習發展中心主任許恩得的最新著作，他將會計的原理套用在人生經營，鼓勵讀者定期盤點結算、製作自己的「人生資產負債表」，不要只忙於累積金錢資產、而輕忽其他虧損狀態，提供經營人生的嶄新思維，也幫助大眾了解會計本質。

4月12日於台中裕元花園酒店舉行的「盤點人生，如何活出自我？」《人生會計學》新書論壇，由聯經出版、青年永續領導力發展協會共同主辦，台積電顧問何麗梅、友達光電董事長彭双浪、許恩得教授同台暢談，聯經出版總經理陳芝宇主持。

何麗梅在台積電任職27年後，於今年4月正式退休。她將信仰做為人生的核心，也重視給予他人的祝福。她以生活化的比喻分享，「人生如同蹺蹺板」，有時你能到高處，往往來自他人的支持，有時就要讓他人到高處、看到高處的風景。她分享每天清晨迎接日出的習慣，作為自己與信仰對話的「Me Time」，感受天地之大、自然之美。時常在清晨思考困難的事，但一想到人類渺小，眼前的困難也就沒那麼難了。

何麗梅認為金錢提供選擇，但真正重要的是「價值」，隨著人生階段轉變，重心也會從工作逐漸轉向家庭與健康。面對外界好奇，如何能在以男性為主的半導體產業中突破性別天花板，何麗梅還是認為玻璃天花板是在自己的心裡，「回首當年，從台積電的財務工作轉換職涯領域，我的恐懼只有一秒鐘。」挑戰當前，就是不斷學習和突破。

彭双浪在友達最危難的時刻接下重任，帶領公司走出逆境，和他成長經驗練就的韌性與豁達有關。出身農家子弟，童年清貧，讓他在面對困難時更具承受力。他說人生要「深耕淺種」，懂得體會四季得時、風雨磨礪的節奏，「就像一棵樹，它要陽光就有陽光、缺雨水就得雨水，這棵樹肯定長不好。」有壓力才有成長力，對於挑戰，就是「面對、接受、處理、放下」。彭双浪認為「相信就會看見」、「境隨心轉」，困難一步步解決，終能撥雲見日。

許恩得在書中特別分享彭双浪的人生密碼：清晨4:30起床，出門晨泳1200公尺，晚上21:30就寢，如此的毅力，持續44年。彭双浪在紀律中培養體力與意志，工作忙碌之餘，也寄情音樂，週末在街頭演出薩克斯風，「不開心都吹掉了。」懂得平衡健康、事業、志趣，在人生前進時，也能回望，更掌握前行的方向。

許恩得《人生會計學》提出的六大資產彼此連動，形成一個循環：信仰指引方向，時間持續投入，知識累積能力，人脈拓展機會，金錢帶來資源，健康支撐一切。當開始有意識地盤點與調整，人生就能更穩定地朝理想前進。「犯法的人，肯定是不會算」，許恩得說不是計算他人、計算金錢，而是賭自己不會被抓，賭上自己的人生與寶貴的時間資產。

許恩得也提出對於「人脈」資產的不同見解，很多人以為人脈就是「對我有利的人」，其實人脈是雙向支持、不是單向給予。他在書中分享不同人物、生活型態的人生報表做為案例，如果造成自己的壓力負擔，這樣的人脈維繫就不太必要。許恩得將會計本質的「衡量、控制、溝通、整合」用於人生，提醒讀者：定期盤點、覺察自己的各種資產流動，優化決策品質，就是對自我的最佳關照。