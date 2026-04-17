採購電動車補助50萬元 卓榮泰：2026公告辦法、補助範圍擴大

有關交通部2025年提出補助50萬元鼓勵採購電動車，目前尚未編列預算，行政院長卓榮泰表示，2026年就會公告辦法，補助範圍也會擴大。至於無人機產業和法規，經濟部長龔明鑫指出，據經濟部評估，台中非常有機會成為量產基地之一；卓榮泰說，目前政府採統籌型計畫，來幫助產業發展。

卓榮泰17日率相關部會首長赴立法院進行總質詢備詢。針對電動車補助政策，立委黃健豪質詢問及，配合政府政策，國產汽車2025年9月推出電動車款，交通部11月說要補助50萬元鼓勵民間採購轉型，但這筆錢還沒編預算？

卓榮泰答詢表示，交通部的計畫，行政院已經核定，2026年就會公告補助辦法，補助範圍也會擴大包含電動大小客車、電動大客車及商用物流車等。他請交通部與經濟部跟業者談一談，在政策或實質上給予協助，度過這段延誤的時間。

另針對無人機產業，黃健豪提到，經濟部3月份報告預估，未來十年軍用無人機市場只有3.4萬架；但根據軍方備局採購清單，明後兩年就已經4.8萬架。他質疑，數據是不是不太精確？經濟部長龔明鑫回應，不止那麼少，應該有更多，這部分經濟部會再精確評估。

黃健豪表示，無人機產業現在主要放在嘉義的園區，但他認為應該多多益善。例如台中有大肚山60公里的精密機械產業聚落，航太科技、中科晶片、零件廠商都在這，最適合量產的基地應該台中也要算進去。

卓榮泰指出，嘉義的亞創中心已經形成研發測試聚落，目前在推動二期；台中夠大、產業夠多，如果有機會開闢產業聚落，政府也會大力配合。龔明鑫則說，嘉義是作為無人機研發測試中心，未來如果要量產，台中有最好的資源，經濟部有在評估，台中非常有機會成為量產基地之一。

至於無人機法規，黃健豪提到，無人機由民航局管理，很多禁飛區和法規限制，這對於無人載具實驗和發展有很大阻礙。他詢問，行政院是不是該由專責單位主導，推出專法或放寬限制？

卓榮泰說明，行政院確實有一個跨部會平台在統合無人機發展，各部會都有參加。是否立刻制定專法，政府會再考量，有時候法規訂了，反而造成限制。目前交通部也在優化無人機的管理規則，政府會朝向統籌型的計畫來幫助產業發展，與業者多溝通，給予明確規範期程。