串聯投資與產業 資誠加速器助新創搶市

資誠創業成長加速器第七屆Demo Day於16日在t.Hub內科創新育成基地登場，共有11家新創企業上台簡報，聚焦人工智慧、生技醫療、智慧製造及ESG等關鍵領域，現場吸引超過200位新創生態圈夥伴參與，促進投資媒合與合作機會，展現台灣新創持續升溫的創新動能。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長林永智致詞表示，資誠提供涵蓋財務、稅務與營運的一站式專業服務，協助新創解決商業模式與資金運作上的挑戰，同時串聯新創、投資人與產業夥伴，強化整體生態圈的合作。他也強調，看好新創未來影響力，期待有更多團隊與資誠攜手成長。

資誠創新創業服務主持會計師顏裕芳指出，加速器歷年已建立完整輔導機制，包括一對一專屬顧問服務，並橫跨八大產業進行跨域協助。今年更成立「創投俱樂部」，每季舉辦投資人交流活動，未來將持續串聯投資人與加速器新創，擴大資源整合與影響力。

顏裕芳進一步說明，除了投資人網絡外，企業、政府、公協會及學研單位也都是新創發展的重要夥伴。他以資誠與北醫加速器合作為例，透過邀請其新創參與投資媒合會，並藉由創投俱樂部協助對接資金，讓新創在不同成長階段都能獲得相對應的資源。其中，「神瑞人工智慧」同時參與北醫加速器與本屆資誠加速器，成為跨平台資源整合的案例。

在政策與資本市場面向上，證券櫃檯買賣中心新創發展部研究員曹國榮指出，「創櫃板」新制為中小微企業提供進入資本市場的新管道，不僅有助於將創意轉化為商業價值，也強化企業與資金的連結，提升在國際市場的競爭力。

資誠創新創業服務協理白淵凱則分享《2025台灣新創生態圈大調查》結果，指出AI與大數據已成為新創發展的核心主軸，多數團隊持續拓展海外市場，且AI應用逐漸聚焦在特定產業的垂直場景。同時，創投積極布局AI領域，企業創投則更重視產業鏈整合，顯示投資決策已隨AI時代出現轉變。

本屆參與的新創涵蓋多元領域，包括以AI語音生成病歷的康統醫學科技、居家照護媒合平台優照護、微型醫療影像技術開發商安德斯醫學科技、能源管理解決方案業者博世科智能、導入RPA優化製程的伊斯酷軟體科技，以及專注碳捕捉材料的台灣碳梭科技等。此外，也包括將廢棄物再製為輕質材料的優泥來、開發肺癌篩檢平台的神瑞人工智慧、線上租車平台路朋科技、癌症疫苗研發的益肸胞生醫，以及專注腎臟與癌症藥物的瑞采生技。

資誠表示，長期深耕新創生態圈，旗下創業成長加速器Scale Programme以「厚創新、後加速」為核心，整合財務、稅務、法律與顧問資源，協助新創加速成長。累計至今已培育79家新創，並成功協助募資金額超過10億元，涵蓋數位轉型、生技醫療與ESG等重點產業領域。