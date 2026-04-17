投資阿拉斯加天然氣有譜？ 龔明鑫透露「衡量中」

中東戰事衝擊全球能源供應，立委關切，先前我國討論採購阿拉斯加天然氣，未來是直接採購，還是可能投資。經濟部長龔明鑫表示，這項開發案是國際矚目案件，我方正在衡量投資跟直接採買，哪個對國家最有利。

行政院長卓榮泰17日率相關部會首長赴立法院進行總質詢備詢。立委黃健豪質詢問及，過去政府曾討論，要去買阿拉斯加的天然氣，這項採購案，未來我方是直接跟對方買，還是我方去投資？如果有投資，未來我方就有更多話語權，或更優惠的天然氣。

龔明鑫指出，阿拉斯加這項開發案，是國際矚目案件，我方正在衡量投資跟直接採買，哪個對國家最有利。如何取得更長期穩定供應的能源，經濟部、台電跟中油都在精細研究中。

至於中油因應中東戰事吸收成本，卓榮泰表示，感謝中油同仁共體時艱。經濟部已經有一個成熟的案子，來讓中油財務獲得紓解。正在考慮增加融資、公務預算撥補，或是對中油增資，這三件事情同時都在考量。

龔明鑫補充說明，原則上，增資是為了資本投資。因為政策吸收造成的虧損，照理說，是用預算撥補的方式。行政院主計總處正在考量給予協助。

黃健豪釐清道，所以是兩筆錢，一個是3,500億元用來改善中油體質做資本投資，另一個是後續公務預算的撥補。卓榮泰回應，對，增資除了讓財務健全，還包含增設油氣儲存等設施。