企業轉型新戰場 勤業眾信揭三大關鍵：數據、人才、資金

在AI與數據驅動浪潮下，企業若想加速轉型、提升競爭力，關鍵不再只是導入單一技術，而是透過「生態系合作」整合跨域資源。勤業眾信17日舉辦「2026 Deloitte ConnecT 高峰論壇」，以「Thriving Through Ecosystems」為主題，攜手全球策略聯盟夥伴與產業代表，聚焦企業如何在生態系協作下，運用AI與數據加速創新落地，並在變動環境中打造具韌性與成長動能的營運模式。

勤業眾信進一步說明，近年持續深化Ecosystems & Alliances策略，結合顧問專業與科技夥伴資源，提供從策略規劃到落地執行的整合解決方案，涵蓋數據治理、AI應用、虛擬資產、資安與營運轉型等面向。面對全球供應鏈重組與金融環境不確定性升高，企業若只靠單一能力已難以因應，必須透過生態系合作整合資源與專業，才能加速創新、降低風險，並維持長期成長。

本次論壇邀集多家科技與產業代表與會，包括台灣玉山科技協會、SAP、Google Cloud、Salesforce、UiPath、Workday、Atlassian、Palo Alto Networks，以及ASUS、裕隆集團與台灣金融科技協會等，展現跨產業協作推動創新的趨勢，也凸顯企業轉型已由單打獨鬥轉向結盟合作。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，在科技快速演進與全球局勢高度不確定下，企業競爭力已從過去的單一能力，轉為整合科技、人才與夥伴的「生態系能力」。AI、雲端與數據技術正在重塑商業模式，同時地緣政治與供應鏈變化也帶來新挑戰。企業唯有透過跨域合作與資源整合，才能在變局中建立韌性並掌握成長機會。勤業眾信也將持續串聯審計、顧問、風險、稅務與法律等專業，並結合全球科技夥伴，協助企業推動全方位轉型。

論壇也歸納出三大轉型關鍵方向。首先，在決策模式上，企業正從過去仰賴經驗，轉向以數據為核心驅動。數據不再只是累積資料，而是支撐即時決策與營運優化的關鍵。透過打破資料孤島、建立一致的數據基礎，並將AI導入核心流程，企業可從分析進一步走向預測與自動決策。同時，生成式AI與自動化技術的結合，也讓決策能快速轉化為實際營運成果，提升效率並強化應變能力。

其次，在組織與人才方面，企業轉型重心已從導入技術轉向培養人才。隨著AI技術快速發展，企業組織逐漸由職位導向改為技能導向，並透過AI工具強化員工能力，讓人才從執行者轉為與AI協作的價值創造者。同時，企業也需透過數據分析掌握人才結構與技能缺口，持續優化培訓機制，提升整體組織的適應力與競爭力。

第三，在資金與營運模式上，隨著全球供應鏈與金融規則變動，企業對資金運作的要求也同步提升。AI、分散式帳本與穩定幣等技術逐漸成熟，使企業有機會突破傳統跨境支付的時間與成本限制，建立更即時與彈性的資金運作模式。不過，在追求效率的同時，合規與風險控管的重要性也隨之提高，企業需在創新與監管之間取得平衡，打造具備韌性的金融架構。

勤業眾信認為，未來企業競爭將不再只是個別能力的較量，而是生態系整合能力的比拚。能否有效串聯數據、技術與人才，並透過跨域合作推動創新，將成為企業在全球市場中建立差異化優勢的關鍵。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢。業者／提供