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電力部門占碳排60% 龔明鑫：速推綠電滿足RE100廠商需求

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院今天進行第五會期第七次會議，行政院長卓榮泰（左）、經濟部長龔明鑫（右）接受質詢。記者葉信菉／攝影 葉信菉
立法院今天進行第五會期第七次會議，行政院長卓榮泰（左）、經濟部長龔明鑫（右）接受質詢。記者葉信菉／攝影 葉信菉

據統計，我國工業部門的用電占比高達61.4%，電力部門的碳排放數據，也高達全國總碳排60%。經濟部長龔明鑫表示，因此綠能產業要趕快推進，盡量來滿足這些RE100承諾廠商的需求，供應綠電。另外，有關燃煤量使用量，今年是否因中東戰爭而提高，龔明鑫指出「不會」。

卓榮泰17日率相關部會首長赴立法院進行總質詢備詢。立委黃健豪質詢問及，若有機會重啟核電，或有其他替代能源方案，台中火力電廠的燃煤機組，還要保留下來嗎？有沒有機會做調整？

龔明鑫答詢說明，保留其成為備用機組，政策已定。若有增加其他的能源替代，那是額外增加的。為了台灣能源安全，將依照原來規劃。他向黃健豪承諾，希望最早於2030年，就可以提前檢討其他備用機組未來使用的狀況，以及留存狀況。

黃健豪提到，燃煤2023年1到4月是263萬噸，2025年1到4月是242萬噸，2026年1到4月已經278萬噸，呈現成長趨勢。他詢問，前面兩年是逐年下降，今年是否因中東戰爭，台中火力電廠的燃煤使用量提高？龔明鑫指出，「不會」。

根據台大風險中心2024年調查報告顯示，我國工業部門的用電占比高達61.4%，明顯高於韓國、德國、日本甚至美國。我國電力部門的碳排放數據，也高達全國總碳排60%，同樣高於前述競爭對手。

黃健豪提問，在這樣的能源結構下，我國出口產品的碳排占比這麼高，對我國產業競爭力是否有直接衝擊？龔明鑫回應，這就是為什麼綠能產業要趕快推進，剛開始至少要符合國際自願性RE100承諾，政府盡量來滿足這些RE100承諾廠商的需求，在他們承諾的範圍內供應綠電。

黃健豪又問，除了綠電之外，核能重啟的可能性，在政府的評估裡面到底會不會發生？行政院長卓榮泰表示，正在核安會的程序當中，核三再運轉計畫也送到了核安會，核安會馬上就會召開類似公聽會的程序。

回到台中火力發電廠，黃健豪詢問，台中火力電廠能不能換成超超臨界機組，不要再用舊的？龔明鑫解釋，事實上中火的環保加嚴都有持續在做，若要變成超超臨界，可能就要拆掉重建，但政府會用更環保的方式把它加嚴。

黃健豪質疑，對於在意空氣品質的人來說，舊機組就算拿去備用，空氣污染還是很嚴重，舊設備排出來的氣體標準，能達到跟超超臨界機組一樣嗎？龔明鑫說明，其實是相當接近，備用機組在用電無虞時不會啟用，只有在非常緊急的狀況才會啟動；為了減碳，政府還是會有考量。

立法院 經濟部長 重啟核電

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