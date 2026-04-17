全球供應鏈重組 製造業如何在「共製」與「保護」間取得平衡

在美國再工業化政策持續推進、台美關稅協議逐步成形的背景下，全球供應鏈正迎來新一輪結構性重組。財團法人人工智慧法律國際研究基金會17日舉辦「台美共製思維與保護策略國際論壇」，董事長朱兆民並預告，基金會將於今年7月發布全台首本集結台美觀點的《2026台美製造白皮書》，整合政策、產業、法律與稅務視角，提出具體行動方案，協助台灣企業在供應鏈重構中掌握機會並降低風險。

今日的論壇邀集台美智庫、產業、學界及法律與會計等專業領域代表，針對供應鏈重構下的機會與風險進行跨領域對話。與會者包括：法務部長鄭銘謙、數位發展部次長侯宜秀、磐石保險經紀人公司董事長陳照，以及來自國際智庫與專業機構的代表，如哈德遜研究所資深研究員 Riley Walters、史丹佛大學胡佛研究所研究員Kharis Templeman、德州與亞利桑那州駐台代表聶治平與徐竹先，並包含法律與會計領域專家White Summers Caffee & James LLP合夥人吳昊晟與資誠會計事務所執行董事蘇宥人等。

在美國再工業化與台美關稅變動的背景下，台灣企業正面臨根本性轉變—從過去以出口為導向的製造模式，轉向與美國在地產業鏈共同製造、共同投資與共同承擔風險的「共製模式」。

人工智慧法律國際研究基金會秘書長朱宸佐指出，美國製造固然帶來新的機會，但同時也伴隨高成本、人才短缺、產業聚落尚未成熟等多重挑戰，台灣企業在赴美布局的同時，須同步思考核心技術保護、避免人才與資金外流，並透過產業園區與產業聚落的整體規劃，強化供應鏈協作能力，降低企業各自為戰、單打獨鬥的風險，才能維持長期競爭優勢。

亞利桑那州駐台貿易投資辦事處處長徐竹先指出，台積電亞利桑那廠去年已轉虧為盈，創造161億美元收益，並取得35%投資抵減，預期將帶動供應鏈加速赴美布局，形成產業集聚效應。德州駐台辦事處處長聶治平則指出，AI基礎設施需求正帶動新一波供應鏈重組，零組件與系統製造商加速進駐德州，支援大型資料中心與AI硬體發展。

在「保護」議題方面，與會專家認為，企業面對的關鍵問題，已不只「是否赴美投資」，而是如何在全球布局中維持技術與營運控制權。未來台灣企業須進一步建立以台灣為核心的技術防火牆，在擴張過程中確保關鍵能力不外流。

對此，人工智慧法律國際研究基金會執行長張麗卿指出，隨著AI與數據驅動產業發展，數據治理與主權AI將成為企業核心競爭力的一部分，企業需重新思考資料的控制權與使用邊界。